Почему Зеленскому одновременно мешает и Медведчук, и Порошенко

04.08.2019, Киев, Владимир Гладков

Ключевые фигуры из украинской властной верхушки времен Петра Порошенко избегут наказания за преступления, один из немногих, кого могут ждать реальные неприятности, – это Сергей Пашинский, участник скандала с «Укроборонпромом».

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Яценюка не бросят в беде, особенно если вдруг Байден выиграет выборы в США. Что касается Пашинского, то там надо, конечно, разбираться с этим «Оборонпромом», и что они там наделали. По Порошенко, я думаю, будут стараться посадить, но это будет сделать не так просто, президента Порошенко. Если там действительно есть подписи его, если там будет что-то доказано», – отметил Карасёв.

Политолог подчеркнул, что задача новой киевской власти выдавить посредников с Западом и Россией, поэтому Порошенко будут «кошмарить» и подрывать ему авторитет, равно как и в случае с главой политсовета партии «ОПЗЖ» Виктором Медвечуком.

«Задача сейчас новой власти убрать всех посредников, как с Запада, так и с России. Поэтому они будут выдавливать и давить на Порошенко, выдавливать его из страны или политически обнулять, разрушать его репутацию.

Потому что первым, с кем встретился Волкер, когда приехал уже после парламентских выборов, был же Порошенко, он его вводил в курс дела. Потому что он квалифицированный, он компетентный человек, он картину должен дать. Прежде чем встречаться с новой властью, надо почувствовать какого-то хорошего инсайдера, а Порошенко компетентный человек. У него на Западе, конечно же, есть авторитет. А они (команда Зеленского – прим. ред.) хотели бы сами делать это всё, сами выходить.

И, кстати говоря, по Медведчуку то же самое, – они не хотят, чтобы он был посредником между Россией, они хотят сами выстраивать. Им не нравится, что тут, с одной стороны, есть посредник, конкурент, и с другой стороны есть конкурент, посредник. Поэтому они Порошенко будут выдавливать, будут давить, и этими делами, конечно же, они будут, по крайней мере, его нервировать», – добавил Вадим Карасёв.