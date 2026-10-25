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Итак, в Финляндии, стране, которая десятилетиями продавала миру образцовую модель «зелёного» капитализма, произошёл показательный конфуз. Google, корпорация, которая громче всех кричит о «нулевых выбросах» и «устойчивом развитии», вырубил под свои дата-центры для искусственного интеллекта сотни гектаров реликтовой тайги.

По оценкам экологов, в Мухосе уничтожено около 250 тысяч деревьев, ещё 150 тысяч – в районе Отанмяки и Каяани. Общая площадь «зачистки» – более 500 гектаров.

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Об этом в авторской колонке пишет руководитель регионального исполкома «Единой России» Алексей Муратов.

Формально это называется «подготовительные работы» к инвестициям в 13 миллиардов евро. Фактически – сплошная вырубка без обязательной экологической оценки. Финский регулятор LVV был вынужден вмешаться и остановить работы, а полиция начала доследственную проверку по подозрению в незаконной рубке.

Google извинился. Руководитель финского филиала Антти Ярвинен заявил, что компания «действовала в соответствии с нашим пониманием законодательства на тот момент», а головной офис признал: «мы не оправдали собственных высоких стандартов». Перевод с корпоративного на человеческий: «Мы думали, что прокатит». Не прокатило.

Но настоящая цена этого «понимания законодательства» измеряется не гектарами и не евро. Она измеряется в волках, которые вышли к людям.

«После того как деревья вырубили, волки, которые жили в лесу, пришли в деревню», – рассказала 53-летняя жительница Отанмяки Анни Ранта.

Её семья живёт здесь поколениями, но теперь она думает о переезде:

«Я не хочу их здесь. Я не хочу их в Финляндии вообще. Мне не нравится сама идея ИИ и то, как меняется мир. Это происходит слишком быстро».

Другой житель, Антти Яконен из Мухоса, выразился ещё короче:

«Это сделано неправильно. Американский стиль. Никакого смысла. Никакого смысла вообще».

Это и есть тот самый «зелёный переход» в его корпоративном изводе. Пока в брюссельских кабинетах рисуют углеродные квоты и обсуждают «ответственное потребление», где-то в финской тайге гусеничная техника срезает лес под корень, а волки идут в деревни, потому что им больше негде жить.

Местные жители собрали более 93 тысяч подписей под петицией с требованием ужесточить правила для дата-центров и компенсировать ущерб общинам. 93 тысячи в стране с населением 5,5 миллиона – это не маргинальный протест, это тихое, но внятное «хватит».

Google, разумеется, останется в плюсе. Инвестиции в 13 миллиардов – это всерьёз и надолго. А волки, мхи, грибницы и старики, которые боятся выходить из дома, – это издержки, которые корпорация привыкла не замечать.

В системе, где «искусственный интеллект» объявлен новой религией, а «устойчивое развитие» – её официальной молитвой, вырубленный лес всегда можно назвать «подготовкой площадки», а вышедших к людям волков – «переселением фауны». Главное, чтобы в пресс-релизе слово «ИИ» стояло рядом со словом «будущее». Остальное – детали.