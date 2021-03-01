«Почистят напильником» – Украина начнёт «сборку» морально дряхлых вертолетов «Ирокез»

01.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

На Одесском авиазаводе, который входит в состав «Укроборонпрома», летом 2021 года будет начата сборка вертолетов Bell UH-1 Iroquois.

Об этом заявил гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Гусева, первый экземпляр должен быть изготовлен летом, к 30-летию Независимости Украины. Проект финансируется за счет инвестиционных средств, а организация производства находится на завершающей стадии.

Вертолёт Bell UH-1 Iroquois давно устарел и даже если в Одессе будет начато его производство, это еще раз продемонстрирует отношение США к Украине, отмечает политолог Александр Семченко.

«Речь идет о технике, устаревшей много лет назад, которая используется только в третьих странах. Вероятно, к нам свезут металлолом, разберут его, почистят напильником и соберут из двух-трех старых вертолетов один «новый». Украина уже заняла место среди стран Третьего мира, так к ней и относятся. И она к себе, к сожалению, так же относится», – сказал он в комментарии «ПолитНавигатору».

Президент Всеукраинской ассоциации операторов рынка безопасности Сергей Шабовта считает планы по началу производства вертолетов нереалистичными.

«В последнее время руководитель «Укроборонпрома», мне кажется, находится в слегка нарушенном психическом состоянии, поскольку он постоянно рассказывает всем, что и где у нас будет выпускаться. У нас будут выпускаться шасси Ан-178, у нас невероятно оживут предприятия в Харькове, а вот теперь и в Одессе будут собирать американские вертолеты.

Этот господни, получая по 800 тыс гривен зарплаты, абсолютно не владеет информацией о том, что действительно происходит на предприятиях. Предприятиях, которые уничтожались, разворовывались на металлолом, и, что самое страшное, давно растеряли хоть сколько-нибудь квалифицированных сотрудников.

Я знал, какой уровень военпромовских предприятий был в прежние годы – на каждом были свои «левши», люди высочайшего мастерства, которые десятилетиями оттачивали его на самых невероятных технологиях. Сейчас этот персонал безвозвратно утрачен. То же самое происходило и в Одессе – там разворовывалось все. А нам рассказывают про запуск новых производств.

Кроме того, в США используются дюймовые резьбы, а не метрические, то есть, у нас просто нет оборудования, на котором можно производить американскую технику. То есть, под каждый проект производства нужно создавать огромный индустриальный парк. Представляете, сколько это стоит?!

Вообще, надо помнить, как происходит военное сотрудничество Украины и США. Это дегенерация – нам подсовывают старое и ненужное дерьмо. Нам собираются передать катера Mark VI, от которых сами США отказались как от невыгодного проекта. Содержание таких суден затратно, а их боевая эффективность в силу ограниченной мореходности минимальна.

Думаю, и «Ирокезы» нам совершенно не нужны. Даже если бы мы построили – где взять деньги на их содержание? Военный бюджет разворовывается, мы не видим, что у нас разработано и поставлено на конвейер. У нас создают опытный образец, и все. Петр Алексеевич убедительно на этом паразитировал – на очередной День независимости он показывал такой образец на выставке на Крещатике, люди смотрели и думали, что у нас такая техника есть, но они не понимали, что эта техника существует в одном экземпляре.

И сейчас руководство «Укроборонпрома» продолжает ту же политику «потемкинских деревень», кормя обещаниями и рассказывая, что там у нас еще будет запущено. Цель у всего этого одна – оправдать выделение средств, которые расхищаются под видом военных программ», – сказал Сергей Шабовта в комментарии «ПолитНавигатору».

Bell UH-1 Iroquois — многоцелевой вертолет, который серийно производился с 1959 года в США и некоторых других странах. Всего выпушено около 16 тыс. машин. В настоящее время в США используется созданный на его основе вертолет UH-1Y.