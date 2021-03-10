Почитайте отзывы украинских мам об индийской вакцине – Елена Лукаш

10.03.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Serum Institute, производитель закупленной украинским правительством вакцины от коронавируса CoviShield, уже заслужил плохую репутацию среди украинских мам, поскольку многие жалуются на тяжелые побочные реакции после вакцинирования своих детей вакциной АКДС от Serum.

Об этом в эфире телеканала «НАШ» заявила юрист Елена Лукаш, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мое недоверие лишь усилилось. Вакцинирование должно происходить при определенных условиях – после полной проверки организма человека, при определенных температурных условиях, при наличии определенного оборудования, которое может снять шок после прививки (такое бывает).

Это все выписано и нормировано. И то, что я вижу в телевизоре, означает, что это все нарушено. А если эти люди (власти) действительно колют себе вакцину (во что я не верю ни на грамм), то они подвергают себя невероятному риску, а те, кто осуществляет вакцинирование – прямые, явные нарушители закона. Поэтому я думаю, это шоу – очередной «погорелый театр». Никакого отношения этот цирк к вакцинированию не имеет.

Я не просто не доверяю этой индийской вакцине CoviShield, я – мама, моя семья прививалась вакциной АКДС, связанной с необходимостью предохранения от коклюша. Это было уже постмайданное время, исчезла любая европейская вакцина, был только этот Serum, индийская вакцина, которую нам продала эта CoviShield. Многие мои знакомые привили детей вакциной Serum.

Я не хочу заниматься контрагитацией, я сторонник вакцинации, но эта вакцина вызывает у меня не просто кучу вопросов, но откровенное непонимание. Моя семья и я никогда этой вакциной прививаться не будут.

Просто наберите «АКДС индийская вакцина» и почитайте, что пишут мамы, что происходило с детьми и взрослыми после принятия этой прививки. Так эта прививка давно разработана, изучена, давно применяется. АКДС, самая обычная.

Мы достали, понятное дело, европейскую, привились, но что творилось с нашими близкими – ни в сказке сказать, ни пером описать.

Теперь у меня две ревакцинации, мы тоже записаны на АКДС всей семьей. Врачи не предлагают даже проверенную вакцину Serum. Я и мои близкие будем вакцинироваться только, когда будем уверены, что предлагаемая нам вакцина хотя бы относительно безопасна и относительно нас защитит», – заключила Елена Лукаш.