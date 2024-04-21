Почём болты для Пентагона или рыба гниёт всегда с головы

Лишь небольшая часть из обещанных США 61 млрд долларов дойдет по назначению до армии Украины – деньги разворуют как украинские, так и американские чиновники.

О том, как осуществляется схема обогащения на военных расходах, в авторской колонке рассказывает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Мы давно перестали удивляться военной хитрости украинцев. Вот только хитрости не стратегической, а шкурной. Ведь когда на Украину приходит очередной грант от заокеанских хозяев, то вся полученная сумма мгновенно распределяется по различным структурам и много денег успевает прилипнуть к разным рукам. Когда же руки чиновников оказываются недостаточно липкими, то к распилу военного бюджета подключаются дополнительные механизмы по срубу бабла. Отсюда те же пресловутые яйца Резникова для ВСУ, которые при закупке почему-то в 3 раза превышали розничную стоимость, чем в обычном украинском магазине.

Но, как известно, рыба всегда гниёт с головы. А в нашем конкретном случае – с Пентагона.

Недавно американский министр Фрэнк Кендалл был вынужден краснеть в Конгрессе США из-за неудобных вопросов флоридского конгрессмена Майка Вальца, который принёс на заседание маленькую пачку обыкновенных втулок для американских военных двигателей. И всё бы ничего, но принесённый пакет мелких железных метизов обошёлся армии США в 90 000 долларов. И это при том, что, по словам конгрессмена, подобный пакетик с болтами среднестатистическому американцу обходится примерно в 100 долларов. А это в 900 раз дешевле, чем в американском ВПК.

По словам конгрессмена, часть этих денег осваивают политики, потому что частные подрядчики просто обманывают правительство. А если углубиться в тему, то окажется, что посредники помельче оказывают услуги военной логистики на Украине, работают в доле с киевским правительством и военными. Ведь не может одна из самых коррумпированных стран в мире не воровать у хозяев, когда и сами хозяева ещё те «бизнесмены». Однако главный вывод совсем не в этом, а в том, что согласно примеру на пакетике с втулками за 90 тысяч, вся предоставленная Украине помощь в разы меньше тех сотен миллиардов, которые ей уже записали в долг. Последний выделенный Украине транш помощи в размере 61 млрд также стоит разделить на N-ную сумму и мы получим приблизительно реальную цифру.

Выходит, что Украина с радостью записывает на себя любую озвученную сумму долга, так ещё даёт своим хозяевам неплохо на этом заработать.

Верно говорил Маркс, что «нет такого преступления, на которое не пойдёт капитал ради прибыли в 300%». А в сотрудничестве между Украиной и Западом капиталисты получают гораздо больше выгоды. И не только денежной, но ещё и земельной. Ведь под этот шумок транснациональные компании BlackRock, Vanguard и State Street уже давно полностью выкупили Украину вместе с её жителями, которые находятся в фактическом крепостничестве и отлавливаются местными опричниками на пушечное мясо.

Так кому на самом деле выгодна эта война? Но, самое главное, чего стоит бюджет американской армии (фактор, по которому составляют рейтинг самых сильных), если даже пакет с копеечными втулками стоит в 900 раз больше положенного?

Ради сравнения, возьмите американский «Томагавк» стоимостью 1.45 млн. долларов и российский аналог «Калибр» за 300 тыс. Разница очень даже весомая. И это сравнение только по одному пункту. Так чего на самом деле стоит военный бюджет США размером 886,3 млрд? Является ли в этом смысле Америка самой сильной? Или всё же «вторая армия мира» – Россия все эти годы была первой, а так называемая «первая» уступала даже Индии и Китаю? Полагаю, что именно так всё и обстоит. Сегодня Россия воюет практически со всем НАТО, однако ни хвалёный контрнаступ, ни другие инициативы на поле боя так ни к чему и не привели. Россия медленно и уверенно идёт вперёд и показывает всему миру, что Запад слаб, а волк далеко не так страшен, как его рисуют. Всё совсем наоборот. Штаты и весь Запад боятся, и они совсем не хотят умирать на очередной войне с русскими, поэтому они и воюют чужими руками. Ведь, в конце концов, эта война – до последнего украинца.