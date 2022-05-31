Почкование «Кракена»: «Азов» меняет волчий крюк на вилку

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Новости Украины

В Харькове 29 мая, в день визита президента Владимира Зеленского, торжественно объявили о создании нового нацистского подразделения.

От печально известного «Кракена», в свое время отпочковавшегося от «Азова», теперь отпочковался «Азов-Харьков». Те же люди, те же, с позволения сказать, лица. Но без нацистской символики.

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На эмблеме подразделения отсутствует привычный «волчий крюк». Его заменил стилизованный «тризуб» из мечей, больше напоминающий вилку. Этот факт отметила «The Times», употребив весьма занятную формулировку:

«Батальон «Азов» убирает неонацистскую символику, которую используют российские пропагандисты».

То есть, по версии издания, хорошие парни из героического «Азова» совершенно случайно нацепили на одежду (и намалевали на частях тела) разные дизайнерские знаки, а злобные российские пропагандисты на этом сомнительном основании объявили прекрасных ребят нацистами.

И вот, чтобы не подводить западных кураторов, фирма «Азов» проводит ребрендинг. Который, однако, как в России, так и на Украине никого обмануть не может.

И «Кракен», и «Азов-Харьков» являются подразделениями Сил специальных операций «Азов» и формально относятся к Нацгвардии.

Но суть их, хоть со свастикой, хоть без свастики остается той же, что у «Азова» образца 2014 года. Это по-прежнему нацисты-каратели. Как недавно «эвакуированные» с Азовстали палачи Мариуполя. Собственно, именно в таком качестве нацбаты сейчас действуют в Харьковской области.

«Боевики нацподразделения «Кракен» проводят карательные рейды в Харьковской области», – сообщает Минобороны РФ.

Уточним, карательно-коммерческие. Даже рядовых тероборонцев, «черную кость», знают в лицо во всех отделениях Новой почты. Каждое утро из Харькова отправляются сотни посылок с награбленным.

У нацбатов возможности гораздо шире. Можно «взять на контроль» супермаркет или автосалон. Можно просто ограбить рынок, а затем скрыть пропажи, выпустив по торговым рядам пару десятков мин. Или провернуть тот же фокус с престижным поселком, списав потом обстрелы на «оккупантов».

Зеленский во время визита в Харьков 29 мая окончательно развязал руки нацистам. Снял с должности начальника управления СБУ в области Романа Дудина, который конфликтовал с Немичевым. Теперь в городе временно не действует даже спасительная формула СДД – «сожрите друг друга». Немичев и командир «Азов-Харьков» Анатолий Сидоренко получили благословение и карт-бланш от Зеленского.