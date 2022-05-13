Почти 40 процентов немцев против помощи Украине

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Новости Украины

Большинство жителей Германии (63 процента) опасаются втягивания Германии в боевые действия на Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на DW, свидетельствуют данные опроса, проведенного медиакомпанией ARD.

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При этом среди женщин о такой обеспокоенности сообщили 73 процента, а среди мужчин – 51 процент респондентов.

Наиболее широко подобные опасения распространены среди сторонников партии «Альтернатива для Германии» (71 процент), наименее – среди приверженцев «зеленых» (41 процент).

В то же время 55 процентов немцев считают, что правительству ФРГ следует и впредь оказывать помощь Украине. Впрочем, 38 процентов респондентов выбрали следующий ответ: «Правительству следует воздержаться от поддержки Украины, чтобы мы сами не подверглись нападению».