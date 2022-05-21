Почти 70 процентов сербов винят НАТО в конфликте на Украине

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Новости Украины

Подавляющее большинство сербов против антироссийских санкций, не хотят вступления в НАТО и не желают признавать независимость Косово в обмен на вступление в Евросоюз.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое провела «Новая сербская политическая мысль» (НСПМ).

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Редактор издания Джордже Вукадинович отметил, что исследование показало, что Сербия не так разделена обществом, как считается, и он утверждает, что другие исследования по аналогичным темам могут отличаться менее чем на два процента.

Опрос НСПМ показал, что 82,1% граждан не поддерживают введение санкций против России из-за событий на Украине, поддерживают – 6,9%, не имеют мнения по этому вопросу — 11%.

Граждане также отметили, что следят за ситуацией на Украине. При этом около 49% считают, что Россия права, 6,1 % считают, что правда на стороне Украины, 24 % не знают ответа на этот вопрос, а 21% граждан не захотел отвечать.

«Когда мы спросили, кто больше всего виноват в конфликте на Украине, целых 68,7% ответили, что это НАТО, Украину винит 7,4%, Россию 5,6%, а около 18% граждан не имеют мнения», — сказал Вукадинович.

Он указал, что поддержка вступления Сербии в НАТО «испытала минимум» и сейчас снизилась до 5,4% от опрошенных, тогда как 87,2% респондентов выступают против вступления в НАТО.

Эксперт также добавил, что только 5% респондентов считают, что Косово следует признать в обмен на членство в ЕС, тогда как порядка 85% респондентов выступают против этого.

«Вариант признания Косово ради вступления в ЕС никогда не превышал 10%, и оказалось, что Сербия не так уж разделена, но некоторые центры силы создают путаницу и пытаются релятивизировать эти выводы», — сказал редактор издания.

Представленное исследование также показало, что поддержка вступления Сербии в ЕС постоянно падает.

Вукадинович подчеркнул, что только 20% тех, кто выступает за ЕС, твердо настроены по этому вопросу. При этом категорически против – около 30%. Все остальные колеблются и находятся под влиянием СМИ или каких-то заявлений президента Сербии Александра Вучича.

Опрос NSPM также показал, что около 46% респондентов считают, что Сербия движется в правильном направлении, а 37,5% придерживаются противоположной позиции.

Историк Слободан Янкович тметил, что исследование NSPM было проведено до последних заявлений о «самой трудной зиме», и выразил опасение, что некоторые будущие результаты могут увеличить процент тех, кто говорит, что живет хуже, чем раньше.

Он также коснулся политики в отношении Косово и сказал, что граждане отвергают политиков, которые говорили, что «хватит небесной Сербии» и что «Косово — это балласт».

Говоря о последних событиях, он сказал, что на Александра Вучича «давили больше», чем на саму Сербию, и что президент «чувствует почву для того, насколько большую поддержку он имеет в церкви и в общественном мнении для некоторых шагов в сторону России».

«И это исследование, и позиция Сербской православной церкви ясно показывают, что народ против введения санкций в отношении России, и правительство должно знать — даже если бы у него были планы ввести санкции — что у него нет поддержки такого шага», – сказал Янкович.

Он также отметил, что Сербия «всегда была на правой стороне в военных конфликтах».