Почти два месяца на 64 человека: Первые жители ЛДНР получили паспорта

14.06.2019, Донецк, Луганск, Владимир Гладков

Первые 64 жителя республик Донбасса – 34 гражданина ДНР и 30 граждан ЛНР – сегодня получили паспорта Российской Федерации. Об этом сообщили лидеры Донецкой и Луганской народных республик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Путин подписал указ о начале выдачи гражданства для жителей ЛДНР по упрощенной процедуре 24 апреля.

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Ранее эксперты критиковали процесс оформления документов на Донбассе.

«Там издевательство сплошное с очередями, с паспортами ДНР», – говорил донецкий социолог Евгений Копатько.

Об аналогичной проблеме сообщал в своем блоге и российский политолог Николай Платошкин, приведя в доказательство письмо, отправленное ему неназванным жителем Луганска.

«За 10 дней (до середины мая) у нас 2 тысячи документов приняли… Такими темпами за год примут 100 тысяч документов в ЛНР на РФ паспорт, а чтобы выдать 1 миллиону фактического населения ЛНР (по документам у нас 1,5 млн) – понадобится 10 лет!!! Очереди в паспортные жуткие – записи по 500-700 человек уже, а принимают в паспортных 20-30 человек в день, два центра открыты в Луганске», – приводил Платошкин свидетельства жителя ЛНР.