Почти по Пелевину: Тимошенко и гуппи

22.01.2019, Киев, Сергей Устинов

Разговор о Юлии Тимошенко – из той серии, когда не очень хочется, но надо. Тем более, сегодня она с помпой выдвинулась в президенты Украины. В очередной раз. И как бы не ерничали злые языки в интернете на тему “бодливой корове бог рогов не дает”, но есть стойкое ощущение, что в этот раз все будет вопреки поговорке.

Сегодня Юлия Тимошенко как никогда ранее за всю свою карьеру близка к заветному президентскому креслу. И если верить социологам, сегодня на всю страну есть только один мужчина, способный ее остановить. А значит, хоть и через не могу, но повод поговорить об этом “вечно живом” персонаже украинской политики все же есть.

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Как только ее не называли. “Баба с косой”. “Бублик”, “Воровка”, “Тюлька”. Это с одной стороны. “Газовая принцесса”, “Жанна д Арк”, “Единственный мужчина украинской политики” – с другой. Через ее политсилу прошла добрая половина ныне действующих депутатов и министров. Большая их часть Тимошенко на том или ином этапе предали. Неразборчивость не только в средствах достижения цели, но и в кадровой политике и в подборе меняемого, как перчатки, окружения – еще одна фирменная “фишка” Тимошенко.

Но это было вчера. Сегодня Тимошенко, если верить ее риторике- самый крайний из ястребов. Дословно повторяющий вслед за Петром Порошенко все воинственные антироссийские тезисы и даже слегка пересаливающий и так изоядно соленій агитпродукт. Некоторые эксперты уверяют, что, мол, так надо. Это хитрый план такой – не отпугнуть националистический электорат. Однако более реальным представляется все же совет одной старой еврейки, пережившей холокост. Если кто-то обещает вас убить, не успокаивайте себя, что это он понарошку, лучше принимайте его слова всерьез. Это, к слову, о распространенных в политических кругах Москвы мнениях, что с Тимошенко можно будет потом, после ее победы, о чем-то договориться.

Но это на внешней арене. Для собственного же, внутреннего избирателя, и к бабке не ходи – любые раздаваемые сейчас “Юлей” обещания обернутся грандиозным кидаловом потом. Потому что Тимошенко четко следует заветам президентской компании Рональда Рейгана, любившего говорить, что нет на свете ничего такого, чего нельзя было бы пообещать. Будь то возврат советских вкладов или снижение цены на газ вдвое. Главное, что когда придет пора спрашивать об обещаниях, задавать вопросы будет уже некому. А время Петра Порошенко покажется “расцветом демократии”.

Понимаете в чем дело? Даже не в какой-то там идеологии. Для пластичной и гуттаперчевой “Юли” любые идеи всегда были вторичны и служили лишь прикрытием неуемной жажды власти. Даже не денег, как у большинства ее коллег-украинских политиков, а именно чистой власти как таковой. Именно поэтому, кстати, ее так и боятся собратья по политическому классу Незалежной. Из-за мотивации. Она упорно карабкается на вершину не к кормушке. Это сопутствующее. Самоцель- быть “царицей горы”.

Еще одно важное обстоятельство для понимания. В случае с Юлией Владимировной нет никакого смысла докапываться до какой-то “истины” и искать “настоящую Тимошенко” под многочисленными слоями пудры, грима и пиара. Потому что “настоящая Тимошенко” – это сумма пиар-технологий и есть. Она вся соткана из пиара и вранья. Начиная с ее официальной биографии.

Вот, что можно узнать о ее происхождении из Википедии: “О своём этническом происхождении Тимошенко сказала: «У меня по линии отца все латыши до десятого колена, а по линии мамы — все украинцы до десятого колена». Юлия Григян родилась в Днепропетровске 27 ноября 1960 года в семье Владимира Абрамовича Григяна и Людмилы Николаевны Телегиной. Отец оставил семью, когда Юле было 3 года.

Мать — Людмила Николаевна Телегина, родилась 11 августа 1937 года в Днепропетровске. Отец — Владимир Абрамович Григян, родился 3 декабря 1937 года в Днепропетровске. Его мать — Григян Мария Иосифовна (р. 1909). Его отец — Абрам Кельманович Капительман (р. 1914). Прадед Юлии Тимошенко, Кельман Гдальевич Капительман, до Великой Отечественной жил в Киеве. Прадед Юлии Тимошенко — Иосиф Иосифович Григян (национальность — латыш), родился в Риге в 1884 году”.

А дальше- больше. Столь же мутная, как и “латыши Капительманы” история бизнес-восхождения” нашей героини в лихие 90-е. Связь с Павлом Лазаренко, вхождение в политику, где, к слову, Юлия Владимировна вращается с 1996 года – настоящий ветеран со стажем. Дважды премьерство, мутные схемы с бензином, сахаром и вкладами, пиар и снова пиар, невыгодные для страны газовые соглашения 2009 года и затем суд и отсидка за них. Цирк “Юле-волю!” в Раде и наконец, как апофеоз, выход в кресле-каталке и туфлях на высоченных каблуках на сцену победившего Майдана.

И вот теперь, престарелая прима под 60 – “баба-ягодка опять” и вновь охмуряет народ очередным “новым курсом” в статусе “молодой надежды нации”. Вообще, первое место Тимошенко в президентском рейтинге после всего того, что она наворотила, пообещала и не выполнила – это настоящий позор. Тем более, что агитируют за Тимошенко сегодня те, кто не так давно был ее злейшим врагом. А финансируют ее те, кто обещал покинуть Украину, если она станет президентом в 2010 году.

Но удивительное рядом – массы ей верят. Память у украинцев – как у рыбок гуппи.

А потому – это еще не конец истории.