Почти половина мощностей «Укроборонпрома» – банкроты

19.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

В свое время именно президент Украины Петр Порошенко принял решение, что концерн “Укроборонпром”, сотрясаемый сегодня громкими коррупционными скандалами, должен быть вне действия закона о прозрачности гос­компаний.

Об этом пишет киевский журнал “Новое время”, напоминая, что еще в 2015 году в Раде был принят закон о корпоративном управлении, которым предусматривалось увеличение прозрачности в госкомпаниях, включая “Укроборонпром”.

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“Однако именно Порошенко отказался подписывать этот закон. В объяснительной записке президент аргументировал свои действия тем, что Укроборонпром должен быть вне действия проекта о прозрачности гос­компаний. В итоге, по словам Глеба Каневского из проекта Марлин, который мониторит коррупцию в оборонной сфере, теперь в Укроборонпроме царит полный беспорядок. 40 % производственных мощностей концерна — банкроты. Тем не менее у них есть контракты, на базе которых и заключаются коррупционные сделки”, – отмечается в публикации.