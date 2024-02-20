Почти половина операторов БПЛА погибают от детонации своих же боеприпасов – Луценко

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Едва ли не половина украинских операторов дронов, осуществляющих сбросы боеприпасов, погибают или травмируются из-за того, что используют «кустарные» методы их применения.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил известный азовец и ВСУшник Игорь Луценко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Луценко, такие беспилотники несут большую опасность тем, кто их запускает.

«У меня едва ли не половина моих знакомых, которые давно воюют, с начала агрессии, они или мертвые, или полуживые из-за того, что подорвались на своих же боеприпасах. Потому что, когда ты год или два работаешь, то математика вероятностей работает не на твою пользу из-за того, что это все, как правило, кустарное производство, ненадежные решения и не всегда помогает большой профессионализм коллег, которые рядом с тобой. Потому это огромная опасность – много кто, в лучшем случае, загремел на полгода реабилитации», – заключил Луценко.