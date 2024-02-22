Почти половина поляков уверовала в грядущую войну с Россией

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В Польше растет число считающих, что Россия намерена напасть на их страну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», на своем сайте сообщает «Польское радио».

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Так, в свежем опросе United Surveys для RMF FM и «Dziennik Gazeta Prawna» был задан вопрос, каким будет результат вооруженного конфликта на Украине.

47,4 процента респондентов полагают, что конфликт продлится долгие годы и закончится разрушением как России, так и Украины. 17,4 процента респонденты верят, что победит Украина, а 14,1 процента верят в победу России. Каждый пятый выбрал ответ «Не знаю/трудно сказать».

Кроме того, у поляков поинтересовались, захочет ли Владимир Путин напасть на Польшу. Утвердительно в этом случае ответили 47,4 опрошенных, что на 16 процентных пунктов больше, чем в аналогичном исследовании, проведенном в мае 2023 года. Не согласны с этим тезисом 38,2% респондентов. 14,3 процента респондентов не определились с ответом.