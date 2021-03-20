Почти половина украинцев была бы рада уничтожению Донбасса и Крыма карателями ВСУ

23.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Большинство Украинцев за силовой сценарий «деоккупации» не только Донбасса, но и Крыма.

Об этом говорили участники пресс-конференции в Киеве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы поставили вопрос, согласны ли украинцы с необходимостью военной операции с восстановлением территориальной целостности в отношении Донбасса и относительно Крыма.

Мы поставили отдельно эти вопросы. 42 процента украинцев согласны, что военная операция необходима для восстановления территориальной целостности на Донбассе, где-то 25 процентов противоположного мнения.

А 37,4 процента считают, что военную операцию необходимо также провести и в отношении Крыма, и 27 процентов тех, кто с этим не согласен. То есть, в большинстве украинцы больше склонны к военной операции на Донбассе, чем в отношении Крыма.

Интересно, что год назад в марте мы ставили вопрос о том, нужно ли Украине разрабатывать сценарий военной операции, тогда вопрос звучал в отношении Крыма. И тогда более 37 процентов с этим не согласились. В сентябре мы повторяли и получали похожие данные», – озвучила статистику научный директор Школы политической аналитики НаУКМА Анна Осипчук.

В свою очередь, замминистра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий Украины» Игорь Яременко признался, что его откровенно поразили эти показатели.

«Я никогда не мог подумать, что столько людей рассматривают возможность какой-либо военной операции. Это тоже определённый сигнал со стороны общества», – прокомментировал Яременко.

Однако он быстро нашёлся, предположив, что данный вариант предусматривает не боевые столкновения с армией РФ, на что ВСУ неспособна, а зачистку украинской армией «освобождённых» территорий.

«Я не сторонник военной операции, но даже мирная реинтеграция, то есть, когда страна-оккупант оставляет оккупированную территорию, то мы понимаем, что первыми на оккупированную территорию после её освобождения, в любом случае, заходят военные. Поэтому я думаю, что мы должны это воспринимать в таком контексте.

Поскольку, если откровенно, я не вижу на сегодняшний день способностей военных, с точки зрения деоккупации оккупированных территорий. Мы должны чётко понимать, что мы противостоим РФ, не каким-то там прокси, а именно РФ – стране со вторым ядерным потенциалом в мире, с самой могучей армией в Европе, ну, со всеми соответствующими последствиями», – пояснил сотрудник «миноккупации».

«Поэтому, я очень уважаю наших военных, но я точно так же хотел бы сберечь жизни наших людей. Поэтому я в этом контексте рассматривают эти цифры», – заключил Игорь Яременко.