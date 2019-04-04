Выборы
//exit;
04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Выборы, Донбасс, Социология, Украина
Просмотров:

Почти половина украинцев хочет, чтобы Зеленский и Порошенко поговорили о мире на Донбассе

Более 40% граждан Украины готовы смотреть предвыборные дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, выделив вопрос мира на Донбассе в качестве одной из важных тем, передает корреспондент ПолиТНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные исследования Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«В случае, если теледебаты между кандидатами состоятся, 42% граждан будут смотреть их в любом случае и еще 31% — если эти дебаты будут интересными и содержательными», — говорится в исследовании.

Самой важной темой 42% украинцев назвали вопрос достижения мира на Донбассе. Еще 40% считают важным вопрос борьбы с коррупцией и роста экономики страны. Украинцы также отметили, что кандидаты во время дебатов должны озвучить программу развития страны на пять лет (39%) и определить первоочередные проблемы, которые они будут решать на посту президента.

В целом 73,5% украинцев считают, что кандидаты, которые войдут во второй тур президентских выборов, должны участвовать в публичных дебатах между собой.

Общенациональный опрос был проведен Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии. Полевой этап исследования проходил с 20 по 26 марта 2019 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296


Все новости за сегодня
  • Апрель 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть