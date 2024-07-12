Почти сутки без света в аномальной жаре: киевлянка рассказала о жизни в столице

Анатолий Лапин.  
12.07.2024 15:15
  (Мск) , Киев
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Дзен, Киев, Украина, Энергетика


Киевляне сегодня живут в условиях отсутствия света и при аномальной жаре. Люди не высыпаются, пытаясь уловить время, когда будет электричество, но и от четырех часов в сутки со светом толка мало.

Об этом в своем видеоблоге заявила маникюрщица из Киева Алена Листок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевляне сегодня живут в условиях отсутствия света и при аномальной жаре. Люди не высыпаются,...

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«Сегодня прочитала новость, писали, что в лучшем случае свет будет 4 часа днем и 4 часа ночью. В худшем – 4 часа за все сутки. Честно говоря, не знаю, какой смысл вообще от этих четырех часов в сутки, если люди на работе в это время или спят. Как бы с такими раскладами он что есть, что его нет…

Свет включили только в час ночи и в три часа опять выключили. Ночью свет дали на два часа. А до этого выключили в 6 и включили в час. Так что такие вот у нас дела. Кажется, уже привык и все равно, как будто начинаешь заново привыкать к новым обстоятельствам. Очень жарко. Если бы не жара, отсутствие света так тяжело бы не воспринималось. Нет света, нет кондиционеров, ночью не спишь, утром уставший», – жалуется Листок.

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