25.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, ЕС, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина, Финансы, Экономика
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Почва готовится: вопрос снятия санкций с РФ может встать уже осенью




Снятие санкций с России на фоне эпидемии коронавируса возможно, и этот вопрос может быть поднят во второй половине года.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Кость Бондаренко.

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«Вопрос снятия санкций с России не решается на уровне отдельных европейских стран, он решается на уровне всего ЕС. Он будет обсуждаться, но он может быть поднят не сейчас, а не ранее, чем во второй половине года. С июля в ЕС председательствовать будет Германия, тогда, возможно, Россия попытается добиться снятия санкций. Сейчас просто закладывают почву для этого.

В ЕС сейчас действительно склонны думать, что в условиях борьбы с коронавирусом помогает только Россия. Пресловутой европейской солидарности не видно. Конечно, в процессе борьбы с коронавирусом Россия улучшает свое реноме», – считает Кость Бондаренко.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с главой МИД Дании призвал того не допустить снятия санкций и попросил донести это предостережение до других коллег в странах ЕС.

«Это манипуляция, поскольку ЕС ввел санкции не из-за коронавируса, а из-за агрессии России против Украины. Соответственно, они могут быть связаны исключительно с выполнением Россией своих обязательств в контексте мирного урегулирования и деоккупации украинских территорий Донбасса и Крыма», – подчеркнул глава украинского МИД.

Кулеба говорит не от себя, он выражаем позицию украинской власти в целом, прокомментировал это заявление Кость Бондаренко

«Дмитрий Кулеба – министр иностранных дел. МИД Украины – часть исполнительной власти Украины, которая не может инициировать что-то от себя самой. Основные директивы в Украине не поменялись, Украина придерживается того же стратегического курса, что и ранее. Кулеба, как человек исполнительный, в обязанность которого вменяется доносить позицию Украины, доносит ее так, как это определяется тем, кто определяет внешнюю политику Украины, т.е. президентом и Верховной Радой», – заключил политолог.

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