Под Артемовском денацифицировали завод, где прятали технику ВСУ

17.05.2022  16:20 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Россия, Украина
Новости Украины

В Соледаре к северу от оккупированного ВСУ Артёмовска (переименованного киевским режимом в Бахмут) прогремел мощный взрыв.

Видео в сети публикуют очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Соледаре к северу от оккупированного ВСУ Артёмовска (переименованного киевским режимом в Бахмут) прогремел...

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко, ссылаясь на украинские СМИ, сообщил, что горит завод «Knauf», изготовляющий стройматериалы.

Однако военкор Андрей Руденко отмечает, что завод давно не используется как производитель строительных смесей.

«Интересно, националисты покажут, как на этом заводе прятали технику? Конечно же, нет. Они расскажут, что это был мирный объект», – констатирует военкор.

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