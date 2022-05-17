Под Артемовском денацифицировали завод, где прятали технику ВСУ

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Новости Украины

В Соледаре к северу от оккупированного ВСУ Артёмовска (переименованного киевским режимом в Бахмут) прогремел мощный взрыв.

Видео в сети публикуют очевидцы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Советник главы МВД Украины Антон Геращенко, ссылаясь на украинские СМИ, сообщил, что горит завод «Knauf», изготовляющий стройматериалы.

Однако военкор Андрей Руденко отмечает, что завод давно не используется как производитель строительных смесей.

«Интересно, националисты покажут, как на этом заводе прятали технику? Конечно же, нет. Они расскажут, что это был мирный объект», – констатирует военкор.