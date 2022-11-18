Под Артемовском ликвидирован предавший Донецк чемпион Украины

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Новости Украины

В Донбассе погиб бывший игрок украинского гандбольного клуба «Шахтер» Евгений Колесниченко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на сайте Федерации гандбола Украины.

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«Рядом с Бахмутом погиб защитник с востока Евгений Колесниченко, служивший в штурмовом подразделении. 24 февраля он пошел в Киевскую терроборону, а затем оказался в самых горячих точках фронта. До полномасштабного вторжения у Евгения была обычная работа. Он был мастером спорта по гандболу, выступал за донецкий «Шахтер». Они с женой мечтали приобрести дом на колесах. Но все мечты семьи разрушила Россия. У Евгения остались жена Евгения и трое детей», – говорится в сообщении.

Бывший тренер клуба Иван Фучеджи сказал, что он просто в отчаянии.

«Женя был из Донецка. Он был отличным человеком и хорошим умным игроком, который отлично видел площадку, играл на позиции левого полусреднего, был чемпионом и призером национального первенства в составе донецкого «Шахтера-Академии» в конце 1990-х и начале 2000-х годов», – говорит Фучеджи.