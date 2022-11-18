Под Артемовском ликвидирован предавший Донецк чемпион Украины

18.11.2022  13:58 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
Просмотров: 558
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Спорт, Украина
Новости Украины

В Донбассе погиб бывший игрок украинского гандбольного клуба «Шахтер» Евгений Колесниченко.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщается на сайте Федерации гандбола Украины.

В Донбассе погиб бывший игрок украинского гандбольного клуба «Шахтер» Евгений Колесниченко. Об этом, передает...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


«Рядом с Бахмутом погиб защитник с востока Евгений Колесниченко, служивший в штурмовом подразделении. 24 февраля он пошел в Киевскую терроборону, а затем оказался в самых горячих точках фронта. До полномасштабного вторжения у Евгения была обычная работа. Он был мастером спорта по гандболу, выступал за донецкий «Шахтер». Они с женой мечтали приобрести дом на колесах. Но все мечты семьи разрушила Россия. У Евгения остались жена Евгения и трое детей», – говорится в сообщении.

Бывший тренер клуба Иван Фучеджи сказал, что он просто в отчаянии.

«Женя был из Донецка. Он был отличным человеком и хорошим умным игроком, который отлично видел площадку, играл на позиции левого полусреднего, был чемпионом и призером национального первенства в составе донецкого «Шахтера-Академии» в конце 1990-х и начале 2000-х годов», – говорит Фучеджи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть