Под Артёмовском денацифицирован личный «правосек» Зеленского, грозивший бросить русских псам

Вадим Москаленко .  
07.03.2023 21:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


В боях за Артёмовск погиб боевик запрещённого в РФ «Правого сектора» Дмитрий Коцюбайло, известный как «Да Винчи».

Об этом на своей странице в соцсети сообщил бывший спикер «ПС», экс-депутат Верховной рады Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В боях за Артёмовск погиб боевик запрещённого в РФ «Правого сектора» Дмитрий Коцюбайло, известный...

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«Сегодня Украина под Бахмутом потеряла одного из своих Героев. Великий воин, Человек, Патриот. Держи небо над нами, Друг. Отомстим!», – причитает Береза.

В комментариях он уточнил, что причиной смерти «героя» стало осколочное ранение в шею, полученное боевиком в «Бахмуте».

«Герой Украины. Я всегда гордился тем, что знал тебя через других друзей. И до сих пор горжусь, что имел возможность пожать тебе руку в декабре 2022 года.

Я хотел бы написать, что «мы отомстим». Но я сейчас не воюю. Но знаю наших друзей… они отомстят. За тебя точно будет месть», – взвыл вслед за Березой украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат известного подстрекателя госпереворота в Киеве Мустафы Найема.

На момент гибели регалии «правосека» звучали следующим образом: «командир 1-й отдельной штурмовой роты Добровольческого украинского корпуса «Правого сектора» (1-я ОШР ДУК ПС)».

«Для них всё закончится тем, что они просто тут сдохнут и будут съедены псами», – грозил некогда в украинских СМИ ныне денацифицированный Коцюбайло.

Известно, что погибший – активный участник майдана, после которого пошёл воевать против Донбасса в «АТО». В 2016 год был назначен командиром «1-й отдельной штурмовой роты «Волки Да Винчи» ДУК ПС», которую впоследствии переформатировали в батальон. В 2021 году получил звание «героя Украины» с вручением «золотой звезды».

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