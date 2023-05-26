Под Артёмовском уничтожен видный белорусский нацист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В боях под Артёмовском ликвидирован видный белорусский неонацист, основатель «Белого легиона» (змагарский аналог запрещённого в РФ «Правого сектора») Мирослав Лазовский.

Об этом сообщают в телеграм-канале «Белорусский силовик», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

Отмечается, что несколько дней назад в боях под Артёмовском серьёзные потери понёс «полк Калиновского», состоящий из беглых белорусских неонацистов, решивших отправиться на Украину убивать русских людей.

Всего было ликвидировано не менее двенадцати неонацистов.

Теперь стало известно, что в списке уничтоженных и один из командиров «полка» Мирослав Лазовский. Свою политическую деятельность он начал ещё в девяностые годы, когда создал «Белый легион», члены которого активно участвовали в антиправительственных протестах в 2020 году.

С началом СВО он присоединился к белорусским наёмникам, воюющим на стороне ВСУ.