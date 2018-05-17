17.05.2018, Москва, Олег Кравцов
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Вооруженные силы, Донбасс

Под Авдеевкой серьезно ранен командир знаменитой бригады


В ходе боев в Авдеевской промзоне серьезное ранение получил командир интернациональной бригады “Пятнашка” Олег Мамиев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Александр Чаленко

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“Тревожная информация только что пришла из Донецка: серьезно ранен Олег Мамиев (Мамай), командир “Пятнашки”. Ранение осколочное. От ВОГа. Попало в голову, живот и грудь. Олег сейчас в операционной. Ранен на тех же самых позициях, где мы были вместе с Александром Бородаем неделю назад – утром 11 мая. Мы тогда посетили именно позиции Мамая на авдеевской промке. Он нас лично сопровождал”, – рассказал журналист.

Александр Мамиев (Мамай).

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