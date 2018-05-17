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Под Авдеевкой серьезно ранен командир знаменитой бригады
В ходе боев в Авдеевской промзоне серьезное ранение получил командир интернациональной бригады “Пятнашка” Олег Мамиев.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает журналист Александр Чаленко
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“Тревожная информация только что пришла из Донецка: серьезно ранен Олег Мамиев (Мамай), командир “Пятнашки”. Ранение осколочное. От ВОГа. Попало в голову, живот и грудь. Олег сейчас в операционной. Ранен на тех же самых позициях, где мы были вместе с Александром Бородаем неделю назад – утром 11 мая. Мы тогда посетили именно позиции Мамая на авдеевской промке. Он нас лично сопровождал”, – рассказал журналист.
Александр Мамиев (Мамай).
Метки: Авдеевка, Александр Мамиев, Александр Чаленко, бригада "Пятнашка", конфликт в Донбассе
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