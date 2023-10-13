Под Авдеевкой ВС РФ прорвали первую и местами вторую линию обороны – военкор

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Российские войска прорвали местами уже вторую линию обороны ВСУ на Авдеевском направлении.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил работающий в этом месте военкор Марат Хайруллин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Хайруллина, при этом, Россия не ввела основные резервы в бой.

«Украинцы проспали этот неожиданный удар по многим направлениям. В целом скажу, что здесь глубоко эшелонированная оборона вокруг Авдеевки. Наши сумели – где две, где одну линию прорвать обороны. Сейчас идет такая работа: во-первых, мы гасим их контрнаступательные порывы, не дали в этот раз им нанести контрудар, погасили его, и сейчас работа идет между первой и второй линией обороны, наши идут, опять занимают удобные позиции, видимо, для следующего рывка. Чем отличается эта операция – видимо, это все будет очень интенсивно происходить. Удары идут постоянно, мы наносим, постоянно авиация работает… Пока два дня прошли – ни одна штурмовая группа не разбита, еще не отошли назад. Более того, еще не введены основные силы в бой», – заявил Хайруллин.