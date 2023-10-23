Под Авдеевкой ВСУ в шестой раз наступают на одни и те же грабли – Арестович

Украине грозит очередная потеря крупного города по итогам развернувшейся битвы за Авдеевку.

Об этом в интервью бывшему российскому пропагандисту Евгению Киселеву заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, украинское руководство и разные спикеры рано радуются, что им удалось отбиться от российских атак.

«Вот, у нас под Авдеевкой сейчас крупное наступление российских войск, и шестой раз повторяется один и тот же сценарий. Иловайск, Дебальцево, Лисичанск, Северодонецк, Бахмут, вот сейчас – Авдеевка.

У нас принято смеяться над россиянами «Ах, как много они потеряли, вот уже сотни единиц набитой техники, куча трупов» и так далее, и так далее. Но наиболее из осторожных военных уже публично заговорили о том, что, может, мы рано радуемся. Что будет, если мы потеряем Авдеевку, например?», – заявил Арестович.