Под Авдеевкой ВСУ в шестой раз наступают на одни и те же грабли – Арестович

Анатолий Лапин.  
23.10.2023 13:37
  (Мск) , Киев
Просмотров: 455
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Украина


Украине грозит очередная потеря крупного города по итогам развернувшейся битвы за Авдеевку.

Об этом в интервью бывшему российскому пропагандисту Евгению Киселеву заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине грозит очередная потеря крупного города по итогам развернувшейся битвы за Авдеевку. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.


По мнению Арестовича, украинское руководство и разные спикеры рано радуются, что им удалось отбиться от российских атак.

«Вот, у нас под Авдеевкой сейчас крупное наступление российских войск, и шестой раз повторяется один и тот же сценарий. Иловайск, Дебальцево, Лисичанск, Северодонецк, Бахмут, вот сейчас – Авдеевка.

У нас принято смеяться над россиянами «Ах, как много они потеряли, вот уже сотни единиц набитой техники, куча трупов» и так далее, и так далее. Но наиболее из осторожных военных уже публично заговорили о том, что, может, мы рано радуемся. Что будет, если мы потеряем Авдеевку, например?», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Октябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть