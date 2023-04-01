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В боях под Артёмовском денацифицирован нацист из Белоруссии мусульманин Даниил Ляшук – боевик с позывным «Моджахед», получивший печальную известность после участия в украинском нацбате «Торнадо», «прославившемся» грабежами, убийствами, пытками и изнасилованиями на Донбассе.

Уроженец Бреста числился в составе «Торнадо» с 2014 года, после громкого скандала вокруг бесчинств нацбата в 2015-м на Украине были вынуждены возбудить уголовное дело против боевиков. В апреле 2017 года конкретно Ляшука суд приговорил к 10 годам лишения свободы.

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На свободу нацист вышел в июле 2021-го, полностью отмотав срок, поскольку с 2015 года на Украине один день предварительного заключения засчитывался за два дня отбывания наказания.

В 2022 году Ляшук записался воевать против российской армии.

Сотрудники личного блога погибшего потребовали, чтобы ему выдали украинское гражданство и звание героя Украины посмертно.