Под Балаклеей денацифицирован оператор телеканала Порошенко

09.09.2022  22:38 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Под Балаклеей погиб оператор украинского телеканала «Прямой», который ушёл в ВСУ гранатомётчиком с начала проведения СВО на Украине. При этом погибший успел два года повоевать против жителей Донбасса в «АТО».

Об этом в своём тг-канале сообщила депутат «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Под Балаклеей погиб оператор украинского телеканала «Прямой», который ушёл в ВСУ гранатомётчиком с начала...

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«В боях за Харьковщину погиб оператор Телеканал «Прямой» Алексей Юрченко. Алексей защищал Украину от врага в 2014-2016, после демобилизации работал в журналистике.

24 февраля, в первые часы полномасштабного вторжения, он записался в 206 батальон теробороны Киева. В феврале-марте вместе с собратьями освобождали от нечисти Киевщину», – написала Геращенко.

По её словам, погиб Юрченко, уже будучи командующим взводом гранатометчиков ВСУ, офицером под Балаклеей.

«Уже 38 журналистов и медийщиков погибли от рук российских оккупантов. Кто-то – с камерой в руках, фиксируя преступления российских военных, а другие – с оружием в руках, защищая Родину», – добавила нацистка и пообещала «отомстить» за каждого «коллегу и друга».

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