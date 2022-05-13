Под Белгородом похоронили погибшего от украинского обстрела

13.05.2022  17:17 (Мск), Москва
Михаил Рябов.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Россия


Под Белгородом похоронили погибшего от украинского обстрела 18-летнего молодого человека.


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«Хороним молодого человека, почти мальчишку, который погиб во время обстрела ВСУ нашего приграничного села Солохи. Трагедия унесла жизнь восемнадцатилетнего парня Руслана Нефедова.

Приехал выразить соболезнование семье, хотя понимаю, что никто и никогда не восполнит матери потерю сына. Невозможно подобрать слова поддержки, чтобы попытаться заглушить материнскую боль. А видя и слыша, как от боли и крика разрывается материнское сердце, трудно сдерживать слёзы. Вместе с семьей скорбит всё село, весь район и вся Белгородская область», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в результате обстрела в селе Солохи пострадали 17 домовладений и 6 автомобилей. Выбиты окна в школе, почтовом отделении и магазине.

«В кратчайшие сроки все восстановим. Средства есть, подрядчик найден», – заверил руководитель региона.

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