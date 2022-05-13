Под Белгородом похоронили погибшего от украинского обстрела 18-летнего молодого человека.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Хороним молодого человека, почти мальчишку, который погиб во время обстрела ВСУ нашего приграничного села Солохи. Трагедия унесла жизнь восемнадцатилетнего парня Руслана Нефедова.

Приехал выразить соболезнование семье, хотя понимаю, что никто и никогда не восполнит матери потерю сына. Невозможно подобрать слова поддержки, чтобы попытаться заглушить материнскую боль. А видя и слыша, как от боли и крика разрывается материнское сердце, трудно сдерживать слёзы. Вместе с семьей скорбит всё село, весь район и вся Белгородская область», – сообщил губернатор Вячеслав Гладков.