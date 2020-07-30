Под белорусским посольством в Киеве давали отпор сексисту Лукашенко

30.07.2020, Киев, Игорь Петров

Несколько человек собрались у посольства Республики Беларусь в Киеве на акцию протеста против репрессий в отношении активных женщин.

Акция была приурочена к президентским выборам в Белоруссии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Организатором акции выступила Amnesty International Украина, в ней приняли участие члены других НГО. Поводом для акции стало давление на кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, а также высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что женщина не может возглавить Белоруссию.

«Эта ситуация не нова, но она открыла новую страницу в истории – это женщины Белоруссии. Репрессии касаются не только тех мужчин, которые были видимыми кандидатами, возможными реальными конкурентами Лукашенко. Мы видим, как выдвигается Светлана Тихановская и мы видим то давление, которое на нее оказывается. И оно имеет совсем другой формат.

Это репрессии, которые касаются страха утратить свое материнство. Мы знаем, что она должна была вывести своих детей за границу – был риск того, что их возьмут под т.н. государственную опеку.

Мы видим, что женщины, которые принимают активное участие в оппозиционном протесте, подвергаются давлению, угрозам изнасилования. Важна и сама риторика, которую использует господин Лукашенко – что Конституция не для женщин и прочее», – сказала директорка Amnesty International на Украине Оксана Покальчук.

Она сообщила, что Amnesty International следит за ситуацией в Белоруссии и уже признала большое число людей узниками совести.

«Этих людей просто за их точку зрения сажают в тюрьму, в СИЗО. Мировому сообществу надо донести полную информацию о том, что там происходит», – отметила Оксана Покальчук.

Правозащитница Любовь Галан говорила о том, как трудно женщине быть политиком.

«Это связано с гендерным вопросом, надо всем этим нависла неприятная, мизогинная и сексистская агрессия в отношении женщин, которые являются лидерками протеста, лидерками кампании. Это в который раз заставляет нас подумать о фальшивых, двойных стандартах неравного уклада, патриархального уклада, о том, насколько сложно быть женщиной-политиком, активисткой», – заявила правозащитница.

В заключение участницы акции устроили перформанс. Одна из них, с коробкой на голове, изображающей «тюрьму», вышла вперед и порвала лист бумаги, на котором были написаны слова, произнесенные Александром Лукашенко «у нас конституция не под женщину… она рухнет, бедолага».

Другая заявила: «место женщины – всюду. Мы можем реализовать себя в разных сферах, и подняла лист с надписью «Офис президентки». Третьи участницы заявляли: «я могу быть ученой», я могу быть депутаткой», я могу быть президенткой».