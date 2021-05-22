Под Белорусским посольством в Киеве скрутили «змагара» с мешком навоза

22.05.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Бежавшего из Белоруссии сторонника Беломайдана задержали во время разбрасывания фекалий у белорусского посольства в Киеве.

Очевидцы зафиксировали, как двое нацгвардейцев у ограды Белорусского посольства объясняют лежащему на плитке «змагару», что он не у себя дома, а «на Украине», после чего его скручивают и уводят. По словам одного из силовиков, задержанного может ждать депортация на родину.

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При этом, по информации украинских СМИ, «активистом» оказался несколько месяцев назад бежавший из Белоруссии «змагар» Пётр Маркелов, который с двумя подельниками решил забросать навозом белорусское посольство.

Как выяснилось, таким образом «активисты» хотели привлечь внимание к смерти в колонии белорусского оппозиционера Витольда Ашурка. Причиной смерти 50-летнего мужчины, получившего пять лет за нарушение общественного порядка и насилие в отношении правоохранителей, назвали остановку сердца.

Протестующий вместе с двумя «побратимами» хотели перебросить через забор посольства несколько мешков с навозом, который привезли в синем фургоне. Одному из «змагаров» всё-таки удалось часть нечистот высыпать под воротами, однако в этот момент нацгардейцы повалили его на землю и сковали руки наручниками.

«Белорусский змагар сбежал от диктатора в Кыев и, вдыхая жабрами цэевропейский воздух свободы, поскакал на улицу Коцюбинского, чтобы сделать пакость зданию посольства Беларуси. Делал он это из лучших побуждений, тому що думал, что в Кыеве все майдауны равны. Но кое-кто оказался равнее», – прокомментировал видеоролик журналист Максим Равреба. «Бледный одуван со взором горящим наткнулся на суровый, но пролетарский пи***ль от бойца охраны посольств, УПОДП. Наткнувшись на стену непонимания любовь к цэевропе разбилась, как хрустальная ваза, а осколки осыпались на серый асфальт, как озимые. Змагар обескуражен: украинские менты оказались близнецами ОМОНА. Да еще и говорят, не «в», а «на» Украине. Зрада уровня Бог», – иронизировал журналист.

По его словам, нарушителя ждут крупные неприятности.

«Реальность сурова. Что теперь? Я скажу, что теперь. Если змагар не докажет документально, что в РБ на него заведено дело за майдаун, его ждет депортация в родные белорусские пенаты, где его с нетерпением ждет следствие, суд, турма. Это именно тот самый случай, про который говорят: ИДИОТ!» – заключил Максим Равреба.