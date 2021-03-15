Под боком у Украины пороховая бочка страшной разрушительной силы

15.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Украина должна включиться в процесс ликвидации военных складов в Колбасне (Приднестровье).

Об этом в интервью youtube-каналу «Перший Козацький» заявил украинский политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатор».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Ни Молдова, ни Приднестровье не в состоянии решить эту проблему самостоятельно. При этом каждая сторона хочет использовать склады в ситуационном споре с другой стороной. Поэтому крупным игрокам стоит подняться над схваткой. Было бы здорово, если бы в этом приняла участие Украина. Хотя участие в совместных проектах с РФ выглядит сомнительным, но мы говорим о безопасности.

Ближайший полигон и утилизационные возможности – это Украина. Но у нас последнее время политика давлеет и над экономикой, и над здравым смыслом.

Нам и молдаванам, возможно, стоит попросить помощи у старших товарищей – у Бухареста и Брюсселя. Необходимо, чтобы подключилась Российская Федерация», – сказал Белашко.

В декабре президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что ликвидация оружейных складов в Колбасне – это «внутреннее дело Приднестровской Молдавской Республики и Российской Федерации».

По оценке российской стороны сейчас в Колбасне находится порядка 20 тыс тонн боеприпасов, у половины из которых истекает срок хранения. Подготовительная работа к их утилизации займет порядка года. Россия готова предоставить соответствующее оборудование и специалистов. Как подчеркнул министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, работы должны производиться с соблюдением тех норм безопасности, которые установлены Вооруженными силами России.

Склады в Колбасне были созданы в 40-х гг. ХХ века. В советское время 1411-й артиллерийский склад боеприпасов являлся стратегическим арсеналом Западного военного округа. Но основную часть боеприпасов сюда завезли после вывода советских войск из бывшей ГДР и Чехословакии.

По состоянию на 2000 г. объемы вооружений и боеприпасов составляли около 42 000 тонн. С 2000 по 2004 гг. отсюда было вывезено или уничтожено на месте около 50% вооружений, военной техники и боеприпасов. В настоящее время на складе по различным оценкам хранится порядка 20 тыс.т боеприпасов и вооружений. Склады охраняют три батальона ограниченной группы российских войск ОГРВ, а по периметру – Приднестровья.