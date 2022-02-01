Под бомбёжкой беспилотника ВСУ погиб боец ДНР

01.02.2022  21:49 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинский ударный беспилотник сбросил взрывное устройство на позиции защитников Донбасса, в результате чего погиб один боец.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский ударный беспилотник сбросил взрывное устройство на позиции защитников Донбасса, в результате чего погиб...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



Глава республики напомнил, что сегодня в здании Администрации Киевского района Донецка было найдено взрывное устройство.

«Что касается найденного сегодня взрывного устройства в администрации после очередного сигнала о минировании (несколько дней назад у нас было 17 таких сигналов, ничего не было найдено), это 1600 граммов тротила и множество мелких поражающих элементов, что явно направлено на причинение вреда жизни и здоровью сотрудников.

Ещё сегодня буквально несколько часов назад беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий. Одни беспилотники, которые должны летать со стороны ОБСЕ, они глушатся украинской стороной, чтобы не было зафиксировано передвижение техники, не было в отчётах нарушений, которые нарушаются ежедневно со стороны Украины, но свои же беспилотники Украина запускает, и её цели понятны и очевидны. Увы, это не только разведка», – рассказал Пушилин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть