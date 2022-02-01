Под бомбёжкой беспилотника ВСУ погиб боец ДНР

Украинский ударный беспилотник сбросил взрывное устройство на позиции защитников Донбасса, в результате чего погиб один боец.

Об этом по видеосвязи из Донецка в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава республики напомнил, что сегодня в здании Администрации Киевского района Донецка было найдено взрывное устройство.

«Что касается найденного сегодня взрывного устройства в администрации после очередного сигнала о минировании (несколько дней назад у нас было 17 таких сигналов, ничего не было найдено), это 1600 граммов тротила и множество мелких поражающих элементов, что явно направлено на причинение вреда жизни и здоровью сотрудников.

Ещё сегодня буквально несколько часов назад беспилотник сбросил взрывное устройство, погиб наш военнослужащий. Одни беспилотники, которые должны летать со стороны ОБСЕ, они глушатся украинской стороной, чтобы не было зафиксировано передвижение техники, не было в отчётах нарушений, которые нарушаются ежедневно со стороны Украины, но свои же беспилотники Украина запускает, и её цели понятны и очевидны. Увы, это не только разведка», – рассказал Пушилин.