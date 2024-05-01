Под Часов Яром армия России готова к решающему броску

Сергей Вредников.  
01.05.2024 17:45
  (Мск) , Донецк
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Российская армия под Часов Яром заняла удобные возвышенности и готовится к следующему рывку.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия под Часов Яром заняла удобные возвышенности и готовится к следующему рывку. Об...

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«Под Часов Яром наши стоят, сюда укропы в крайние недели прям бросают очень большие подкрепления. А у нас три переправы через реку Северский Донец.

Наши вышли вот сюда, взяли возвышенность, где канал Северский Донецк… он уходит под землю. Такая переправа прям через нее удобная. Большая часть микрорайона уже в «серой зоне», – сказал военкор.

«Укропы сейчас это подают как некий скажем так, успех, типа стабилизировали фронт под Часов Яром. Но ощущение это такое, что знаете, это как гонщики на старте сидят, газы пробуют, и в любой момент готовы рвануть. Вот наши войска вышли на исходные рубежи, и готовы в любой момент наступать», – добавил Хайруллин.

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