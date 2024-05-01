Под Часов Яром армия России готова к решающему броску

Российская армия под Часов Яром заняла удобные возвышенности и готовится к следующему рывку.

Об этом в своём блоге заявил военкор Марат Хайруллин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Под Часов Яром наши стоят, сюда укропы в крайние недели прям бросают очень большие подкрепления. А у нас три переправы через реку Северский Донец.

Наши вышли вот сюда, взяли возвышенность, где канал Северский Донецк… он уходит под землю. Такая переправа прям через нее удобная. Большая часть микрорайона уже в «серой зоне», – сказал военкор.