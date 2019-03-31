Под ЦИК Украины стягивают «спортивных ребят»

31.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

Под зданием ЦИК Украины в Киеве собралось значительное количество молодых людей спортивного телосложения, передает корреспондент Политнавигатора.

Об этом сообщает Telegram-канал Newsroom, который ведет киевская журналистка Оксана Денисова.

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«Тем временем сейчас под ЦИК большое собрание спортивных ребят. Очевидно, стерегут сцену Прямого», – говорится в сообщении. Сообщение на канале сопровождается фото.

Напомним, “Прямой” – это пропагандистский канал, который связывают с пока еще президентом Украины Петром Порошенко.