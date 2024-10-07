Под давлением ЕС косовские сепаратисты разрешили поставку в край товаров из Сербии

Алексей Топоров.  
07.10.2024 18:46
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Запад, Косово, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Сербия, Скандал, Торговля, Транспорт


Так называемое «Министерство внутренних дел Республики Косово» сняло запрет на ввоз товаров из Сербии и заменило его на «детальный контроль» – и только на одном административном переходе «Мердаре».

На остальных административных переходах сепаратистский запрет остается в силе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Так называемое «Министерство внутренних дел Республики Косово» сняло запрет на ввоз товаров из Сербии...

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Решение об открытии КПП «Мердаре» для сербских товаров представил общественности «министр внутренних дел» Косово Джеляль Свечля. По его словам, на переходе будет осуществляться «детальный контроль фур, въезжающих в Косово».

«Сегодня утром министр внутренних дел написал директору таможни, чтобы он снял меру безопасности на одном из пограничных переходов, изменил контроль товаров, но только в «Мердаре», потому что для того, чтобы контроль был на всех пограничных переходах, нам нужно получить аппаратуру, которую мы покупаем сами», — сказал «премьер-министр» Альбин Курти, отвечая на вопрос журналиста из Косово, почему эта мера применяется только на одном погран-переходе.

При этом, зная изворотливость лидера сепаратистов, можно предположить, что получение необходимого оборудования может затянуться на бесконечно долгий срок.

Напомним, что 14 июня 2023 года Приштина в одностороннем порядке ввела запрет на ввоз сербских товаров в ответ на арест трех боевиков «косовской полиции», который были пойманы и арестованы на административной границей края. И, несмотря на то, что те были отпущены из под стражи через три дня, запрет действовал более года.

Все это время режим Курти подвергался жесткой критике со стороны ЕС и США, обвиняющих Приштину в эскалации напряжённости в крае, в то время как Запад пытается превратить Балканы в тихий тыл на фоне борьбы с Россией. В то же время её односторонние действия были поддержаны Великобританией, которая традиционно выступает за силовые и полутеррористические методы достижения своих геополитических целей.

Однако точку в вопросе по всей видимости поставила позиция Германии, которые пригрозила косовским сепаратистам отлучением от Берлинского процесса по интеграции в ЕС и изгнанием из Центрально-европейского соглашения свободной торговли (CEFTA).

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