Под давлением нациков Рада легализовала карателей-иностранцев

06.06.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинский парламент окончательно принял закон о предоставлении иностранным «добровольцам», воевавшим против жителей Донбасса, украинского гражданства, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы часто обращаемся к другим странам за поддержкой в защите независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины, и иногда мы имеем разный ответ. Но есть граждане, которые по собственному призванию, добровольно пришли, и защищали вместе с нашими гражданами, военными, волонтерами суверенитет и территориальную целостность Украины.

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К сожалению, существует практика, когда такие граждане рискуют быть выданными или попасть на территорию страны-агрессора. Чтобы этого не случилось, подготовлен законопроект, который должен предоставить право таким гражданам получить гражданство Украины и обезопасить их от необоснованной выдачи в те страны, которые не являются дружественными Украине», – обратился к залу депутат от «Батькивщины» Григорий Немыря.

В результате голосования закон был принят большинством – 230 из 343 нардепов проголосовали «За».

В это же время под стенами Верховной рады дежурили националисты и иностранные боевики, требовавшие от парламентариев немедленного принятия данного закона.