Под давлением нацистов и шантажом Парубия Рада приняла «историческое решение»

11.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Спустя два месяца обсуждений Верховная рада окончательно приняла избирательный кодекс, предусматривающий ликвидацию мажоритарной системы, а также внедрение пропорциональной системы выборов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За три парламентских сессии из 4 568 поправок к законопроекту ни одна не была принята по причине того, что большинство депутатов предпочли заниматься предвыборной кампанией, и на протяжении июня – июля в зале присутствовало всего несколько десятков парламентариев.

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Однако сегодня, перед голосованием непосредственно за сам законопроект, рабочая группа вернула на рассмотрение пакет ранее отклонённых «рекомендуемых» правок, которые, под давлением спикера парламента Андрея Парубия были приняты, хотя для этого пришлось повторять голосование несколько десятков раз.

«Неужели те, кто не голосует, не понимают, какая у каждого будет ответственность? Неужели вы не понимаете, что это будет позор всем и на этих выборах, и после. Когда в «Голосе Украины» опубликуют фамилии тех, кто голосовал, это будет позор каждому. Неужели вы не понимаете, что это историческое решение, к которому мы готовились два года? Как можно в этот момент, когда мы завершаем нашу каденцию, так ставить под удар наш авторитет?!

Что с вами происходит, не хватает шести голосов, которые есть в зале, но просто тихонько сидят и не голосуют. Не выходят и не говорят, что они против, на брифингах все за. Программа всех партий была за, а сейчас вы подло сидите, и не голосуете! Я могу ставить на голосование бесконечное количество раз», – сорвался на угрозы Парубий, когда в очередной раз не хватило голосов.

В конце концов, спустя почти час борьбы и шантажа, необходимое количество голосов нашлось, и отклонённые ранее правки были приняты.

Сразу после этого проголосовали непосредственно за принятие самого избирательного кодекса, которое закончилось положительно. Правда, закон вступит в силу лишь 1 декабря 2023 года.

Отметим, что заседание проходило под давлением националистов, собравших под зданием парламента малочисленный митинг и требующих принять законопроект.