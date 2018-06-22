22.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Под давлением НАТО Венгрия фактически капитулировала перед Украиной

Будапешт уже не против участия Украины в саммите НАТО в Брюсселе, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции по итогам консультаций с украинской стороной.

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«Недавно я встречался с Майком Помпео (госсекретарь США, — Ред.) в Вашингтоне, и там я ему сказал, что мы ничего не имеем против, чтобы в июле в Брюсселе состоялся саммит НАТО с участием Украины, где будут обсуждаться вопросы безопасности в Черноморском регионе», — цитирует Сийярто mukachevo.net.

Также венгерское правительство уже не требует от Украины безусловного отказа от ныне действующей редакции языковой нормы закона об образовании. Об этом Петер Сийярто сообщил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье), сообщает корреспондент «Европейской правды».

«Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы», — подчеркнул он. «Мы старались не обсуждать, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы лишь просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это — наша единственная просьба», — заявил министр.

Примечательно, что Петер Сийярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст.7 закона «Об образовании», хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии.

Теперь Венгрия настаивает только на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.

«Госпожа министр (образования Украины Лилия Гриневич. — Ред.) заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец принял закон о продлении переходного периода (внедрения языковой нормы. — Ред.). Также мы ожидаем, чтобы было выполнено рекомендацию о том, что частные школы не имеют подпадать под требования этого закона », – пояснил Сийярто.

Он отдельно подчеркнул, что во время консультации украинская сторона гарантировала ему выполнение этих требований.

Под Ужгородом прошли украинско-венгерские переговоры по закону об образовании. В консультациях приняли участие главы МИД обеих стран Павел Климкин и Петер Сийярто, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич и глава венгерского министерства человеческих ресурсов Миклош Кашлер. Также в переговорах участвовали представители закарпатских венгров.