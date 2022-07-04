Под демилитаризацию и денацификацию Украины хотят подвести юридическую базу

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Новости Украины

Параллельно организации трибуналов в отношении представителей ВФУ, генеральная прокуратура ДНР разрабатывает законопроект о денацификации Украины, в котором был бы представлен комплекс мер соответствующих данному определению.

Об этом в эфире «Россия 1» рассказала глава МИД ДНР Наталья Никонорова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вспомним две главные цели СВО – денацификация и демилитаризация. То есть, украинских войск, которые могли бы вести наступательную борьбу, не должно существовать. Эта цель тоже должна быть выполнена, потому что иначе все равно постоянно будет опасность. Необходимо нам приступить к тому, чтобы выработать либо какой-то документ, соглашение, либо проект, который бы определял, что это за терминология, что обозначают демилитаризация и денацификация, потому что, как мы видим, в переговорах, пока что, никуда не двигается эта ситуация, и вряд ли двинется. У нас, по поручению главы республики, генеральная прокуратура уже занимается законопроектом о денацификации: что это обозначает, какие должны осуществляться действия, создана рабочая группа – проект получается довольно-таки интересный. Термин взять после Великой Отечественной войны, когда осуществлялась денацификация Германии, приложен к сегодняшним реалиям. Мне кажется, что действительно получится стоящий документ», – сказала Никонорова.

Глава МИД ДНР сообщила, что в июле состоятся местные судебные процессы, в рамках которых будет рассматриваться преступная деятельность украинских нацистов на Донбассе, а до конца лета пройдут и международные заседания.

Также она поздравила луганчан с днём освобождения от украинской оккупации.

«Несмотря на такие сложные темы, сегодня мы полны оптимизма. Поздравляю искренне наших братьев луганчан, очень за них рады. Уже вся ЛНР освобождена, есть какие-то точечные очаги сопротивления, но тем не менее, эти восемь лет страданий, это восемь лет, что пережили братья луганчане, – у них сегодня праздник. И мы надеемся, что праздник в ДНР будет такой же, наступит как можно быстрее. Ситуация развивается хорошо и тактически, и стратегически», – добавила Никонорова.