Под диктовку США Пашинян идет на эскалацию с Россией

В Армении усиливается антироссийская реакционная политика, которая приняла в последние дни ожесточённые формы, докатившись до обвинений в организации переворота со стороны пророссийских сил. На самом деле правящая верхушка в Ереване плодит фейки, чтобы оправдать свой геополитический разворот на Запад, создавая поводы для выхода из ОДКБ и окончательного разрыва с Москвой.

К такому выводу в своей новой публикации приходит международный обозреватель «ПолитНавигатора» Айнур Курманов.

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Так, в стране началась новая кампания по вытеснению русского языка из школ и вновь была реанимирована идея о присоединении Армении к ЕС. По плану правительства, язык Пушкина будет обязательным для изучения только лишь четыре учебных года из двенадцати, хотя сейчас он является предметом во всех классах. Взамен теперь будет активно внедряться английский, несмотря на экономическую и культурную близость с Россией.

Неожиданным для многих стала и регистрация Центризбиркомом республики инициативы прозападной партии «Республика» о сборе подписей для проведения референдума о евроинтеграции Армении, несмотря на то, что сам Пашинян назвал эту идею ещё в июне нецелесообразной. Очевидно, что нужные подписи могут сейчас собрать при подключении административного ресурса.

Правда, координатор движения «Антинацистский фронт Армении» Айк Айвазян сомневается в том, что сторонники присоединения к ЕС смогут честно найти необходимую поддержку со стороны требуемых 50 тысяч граждан, чтобы провести плебисцит.

«Сейчас начали сбор подписей для внесения в парламент законопроекта о начале процесса по вступлению в ЕС. Если процесс сбора подписей не сфальсифицируют и не купят подписи за деньги, то необходимого количества не наберут. Выбор западного вектора Армении хотят представить, как выбор народа. Вот и все время эту тему крутят», – отметил политик.

Очевидно, что в Ереване сейчас хотят попросту отвлечь соотечественников от явного тупика мирных переговоров с Баку, плюс идея поменять Конституцию снова повисла в воздухе. Поэтому срочно понадобился информационный повод, чтобы продемонстрировать приверженность «европейскому пути развития» и заодно затушевать собственные провалы.

Хотя для активизации работы в этом направлении ЕС сам предпринял в последние недели шаги, неожиданно возобновив обсуждение с властями Армении темы пересмотра процедуры получения шенгенских виз в сторону их облечения. Тут же подсуетились и в Госдепе США, когда на прошлой неделе дали указание руководителю представительства USAID в республике пообещать увеличить выделение средств до 250 миллионов долларов в год.

Но явный толчок этим антироссийским кампаниям дал последний разговор главы Госдепа Энтони Блинкена с Николом Пашиняном.

Блинкен стал предлагать новые плюшки правящей армянской верхушке в виде возведения новой АЭС американскими компаниями взамен имеющейся советской и выделения значительных капиталовложений в сферы транспорта, торговли и образования.

При этом Вашингтон стал настойчиво настаивать на открытии Зангезурского коридора в Сюнике для получения Западом прямых транзитных путей через Турцию и Азербайджан в Центральную Азию, чтобы не допустить строительства обходного маршрута по территории Ирана, который будет находиться под контролем Тегерана.

Такая вспыхнувшая вдруг «любовь» янки к Анкаре и Баку не случайна, так как в Белом доме посчитали, что выгоднее сейчас застолбить за собой этот коридор, открыв попутно границы между Арменией и Турцией, выдворив при этом российских пограничников.

Естественно, всё это облекается сейчас в пацифистскую риторику и мишуру ускорения процесса по заключению мирного соглашения с Азербайджаном, хотя только совсем недавно Лондон, Брюссель и Вашингтон сами отказывались от посреднических функций, надеясь на новую эскалацию и военную экспансию со стороны Баку.

Сейчас эти задачи даже не скрываются и открыто декларируются. Так, на прошлой неделе прошло заседание Хельсинкской комиссии ОБСЕ США на тему Армении, на которой выступил заместитель главы «Фонда Карнеги за международный мир» и бывший американский посол при ОБСЕ Дэниэль Байер.

Он напрямую озвучил мысль о необходимости экономической интеграции Армении и Турции как альтернативы ЕАЭС и России, связав это снова с Зангезурским коридором и немедленным заключением мирного договора.

«В дополнение к дивидендам в области безопасности Армения смогла бы диверсифицировать своих экономических партнеров и снизить свою зависимость от России. Открытие границы между Турцией и Арменией изменило бы правила игры в этом отношении. Региональная торговля между Турцией, Арменией, Грузией и Азербайджаном могла бы способствовать экономическому росту и созданию рабочих мест в каждой стране, а также способствовать диверсификации транзитных маршрутов для торговли и с другими странами региона», – отметил Байер.

Такой поворот дал бы возможность полностью ликвидировать военно-политическое присутствие России в Армении, так как после подобного окончательного «мирного урегулирования» и поглощения Еревана «тюркским миром» надобность военной базы в Гюмри и наличие пограничников ФСБ РФ полностью исчезает. Плюс открылся бы доступ для НАТО к Каспию. Взамен Вашингтон предлагает армянской верхушке собственный «зонтик» и роль Украины в регионе.

«Соединенным Штатам следует изучить возможность партнерства с ЕС и другими друзьями Армении для развития долгосрочных всеобъемлющих партнерств в области безопасности и обороны по образцу двусторонних соглашений о помощи, которые несколько стран заключили с Украиной за последние два года. Эти меры по содействию безопасности могли бы придать уверенности армянам, поскольку их лидеры предпринимают трудные шаги, чтобы уменьшить зависимость от Москвы и построить независимое будущее», – добавил экс-посол США при ОБСЕ.

То есть речь идёт вовсе не об успокоении Армении, но дальнейшей милитаризации уже в качестве прокси-силы Запада на Южном Кавказе. А для осуществления этого срочно нужно инициировать окончательный выход республики из ОДКБ. Именно поэтому Никол Пашинян заговорил о том, что оборонительный альянс якобы создаёт «угрозу» для республики.

«Мы заморозили наше членство в ОДКБ не только потому, что ОДКБ не исполняет свои обязательства по обеспечению безопасности Армении, но и потому, что ОДКБ создает угрозы безопасности Армении, ее дальнейшему существованию, суверенитету и государственности», —заявил Пашинян во время своего доклада на втором Всемирном армянском саммите пару дней назад.

Дальше больше. Следственный Комитет Армении объявил 18 сентября о том, что спецслужбы предотвратили «попытку узурпации власти путем вооруженного переворота», в котором были замешаны армяне из Нагорного Карабаха, обучавшиеся военному делу в России, а именно на базе национального добровольческого батальона в Ростове-на-Дону.

Командир этого армянского батальона «АрБат» Айк Гаспарян уже объявил это пропагандой против России, полностью отвергнув инсинуации о том, что якобы его военнослужащие собирались ехать в Армению для осуществления переворота.

«Власти Армении просто пытаются отвлечь народ от каких-то свои неудач в политической жизни республики, где они выбрали курс, который ведёт страну к развалу и краху. Они пытаются найти крайних, так же, как и обвиняя Россию в сдаче Карабаха. Нужен просто кто-то, на кого можно показать пальцем. Вероятность нашего присутствия в Армении возможна только в одном случае: если сам народ обратится к нам с призывом о помощи от внешнего врага», – сказал Гаспарян.

Айк Айвазян в свою очередь прокомментировал эти заявления Пашиняна и Следственного Комитета Армении для «ПолитНавигатора».

«Когда в апреле 2022 года Пашинян был в Москве с официальным визитом, то по итогам переговоров было подписано совместное заявление с Владимиром Путиным. В пункте 18 данного заявления было записано:

«Стороны, признавая ключевую роль Организации Договора о коллективной безопасности в обеспечении региональной стабильности, подтвердили готовность с учетом текущего председательства Армении в Организации активизировать усилия по наращиванию потенциала сил и средств коллективной безопасности, в том числе миротворческих сил ОДКБ, совершенствованию механизмов кризисного реагирования Организации, уплотнять координацию и содействовать расширению партнерских связей ОДКБ». То есть всего два года назад Пашинян подписывал совершенно другое. Запад же от него требует заморозки участия в ОДКБ, а потом приходится придумывать глупые обоснования для этого. Что касается обвинений данной группы, то очевидно, что 10 человек, даже вооруженных, не в состоянии совершить госпереворот. Это похоже на фейковую историю с 12000 вагнеровцами, которых якобы перебросили в Армению для переворота. Есть силы в Армении, которые пытаются связать Россию с попыткой госпереворота».

Похоже, что просто в Ереване ищут и придумывают поводы для разрыва отношений с Кремлём в свете новых установок Запада по осуществлению плана по подключению страны в процесс «тюркской интеграции» в целях срыва строительства обходного маршрута через Иран и ликвидации российских военных баз. Такой импульс дан в ситуации явного проигрыша Украины, когда Вашингтону срочно нужны новые вызовы и очаги напряжения по параметру южных рубежей России.