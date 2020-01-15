Под домом Зеленского начался Майдан

15.01.2020, Киев, Вадим Москаленко

Под дом в центре Киева, где проживает президент Украины Владимир Зеленский, прибыли аграрии, и националисты с требованиями провести референдум относительно открытия рынка украинской земли.

При этом многие митингующие приехали на Грушевского, 9 ещё затемно, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Основными участниками протестов выступили «Объединённый штаб защиты украинской земли» и поддерживающие их националисты «Нацкорпуса».

«Если кому-то непонятно, Израиль у Палестины землю купил. Мы не хотим быть Палестиной, мы не хотим быть Восточной Латвией, где русские скупили землю, а теперь имеют право ввести войска для защиты своей частной собственности», – заявил один из собравшихся.

Митингующие также заявили, что пришли под окна к президенту Зеленскому, потому что тот «не имеет права не слышать голос украинского народа».

«Любые решения, которые попирают или унижают конституционные права, права человеческого достоинства, не имеют морально права на существование. Потому, любое решение, с которым мы не согласимся – оно нелегитимное. Слава Украине!» – кричал в громкоговоритель один из заводил.

«Мы требуем встречи с Зеленским, он президент, независимо от того, голосовал кто-то за него или не голосовал – он гарант Конституции, а не президент 73 процентов», – прозвучало в заявлении.

Кроме того, досталось от митингующих и мэру Киева Виталию Кличко.

«Хочу, чтобы Зеленский услышал народ, услышал меня и немедленно, уже сегодня подписал указ об увольнении Кличко, который лежит у него в кабинете президента. Эта банда разворовала Украину и обворовала нас с нами», – заявила по-русски одна из протестующих.

Полиция не вмешивалась в происходящее. Ближе к обеду участники акции под выкрики «Слава Украине!» собрались расходиться по точкам, где аграрии перекрывают дороги.