Под Донецком на «дружеской мине» подорвались танк и «Урал» ВСУ

21.04.2020, Донецк, Сергей Вредников

В районе Песок на окраине Донецка трое ВСУшников погибли и двое получили ранения в результате наезда на мину, установленную их предшественниками.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на угрозу для жизни мирного населения и своих военнослужащих, командиры соединений ВСУ продолжают отдавать преступные приказы на хаотичное минирование местности в зоне карательной операции.

При установке минно-взрывных заграждений боевики ВСУ не обозначают районы минирования знаками о минной опасности и не составляют подробных карт минных полей», – сообщил Никитин.

При этом он отметил, что данные действия приводят к трагическим последствиям, в первую очередь, для самих ВСУшников.

«Так, вчера вечером, в районе населённого пункта Пески танк Т-64 и сопровождавший его автомобиль «Урал» 57 отдельной мотопехотной бригады ВСУ подорвался на мине, установленной их предшественниками из 56 бригады.

В результате подрыва двое военнослужащих – младший сержант Синенко и старший солдат Загорулько, находившиеся в автомобиле, получили ранения, командир танка лейтенант Шинкарук и двое его подчиненных погибли в танке.

Факт небоевых потерь командование 57 бригады представило как результат обстрела. Комиссией штаба ООС проводится разбирательство», – рассказал представитель оборонного ведомства.