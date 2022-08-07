Под Донецком на украинские позиции обрушился «Огненный вал»

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Новости Украины

Под Донецком русские войска в субботу продолжали теснить ВСУ, выбивая из укрепрайонов, откуда на протяжении восьми лет велись обстрелы столицы ДНР.

В субботу проходила «окончательная зачистка» поселка Пески – «от остатков ВСУ, мин и растяжек», сообщило оборонное ведомство республики. А по украинским позициям в Марьинке применялась тактика «огневого вала», которая используется еще со времен Великой Отечественной войны.

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«Артиллерия использует два типа огня из орудий — на подавление и на уничтожение… В Марьинке ВСУ (как в целом в Донбассе) окапывались 8 лет. Их позиции — разветвлённая сеть укреплённых окопов и подземных ходов… Расход снарядов на уничтожение таких целей чудовищный. Вместо стандартных 200 снарядов калибра 152-мм «огневой вал» предполагает применение 300-350 снарядов на уничтожение цели. Отчасти, потому тактика и называется «валом» — огонь ведётся таким образом, чтобы гарантировать разрушение объекта. Плотность огня тоже играет важную роль. Вместо одного дивизиона артиллерии «огненный вал» реализует десять, или даже двадцать дивизионов. На отдельную небронированную цель, координаты которой заранее известны, в нормальных условиях приходится тратить по 300 снарядов, а в иных случаях по 500», – объяснил военкор Юрий Котенок.

К вечеру стало известно о занятии важной позиции в Марьинке.

«Взята под полный контроль ферма на юге Марьинки. Ранее с нее вёлся огонь по Александровке и Петровскому району. Кроме того контроль этой точки усложняет доставку БК для подразделений ВСУ на юг от Марьинки», – сообщил замминистра информации ДНР Даниил Безсонов.

На фоне приближения русских войск СБУ в Артёмовске напоследок устроила обвалу на пророссийских граждан – украинская «охранка» отрапортовала, что «ликвидировала российскую агентурную сеть, разведывающую позиции ВСУ».

Из самого Донецка приходят печальные известия о новых подорвавшихся на коварных противопехотных минах «Лепесток», разбросанных ВСУ по городу в нарушение всех конвенций. Уже известно о четырех пострадавших гражданах.