Под Джанкоем потерпел крушение военный вертолёт
В селе Светлое Джанкойского района Крыма потерпел крушение военный вертолет.
На земле разрушений нет, но оба летчика погибли, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«12 мая 2023 года в 15.42 (мск) при выполнении планового учебно-тренировочного полета в Джанкойском районе Республики Крым потерпел катастрофу вертолет Ми-28. Полет выполнялся без боекомплекта. На земле разрушений нет. Оба летчика погибли», – сообщили в Минобороны РФ.
Предварительная причина крушения — отказ техники. Для выяснения обстоятельств туда направлена комиссия Главного командования ВКС.
Одновременно пришло сообщение, что на западе Крыма силами ПВО был сбит вражеский БПЛА.
«Пострадавших и разрушений нет. Ситуация находится под контролем. Соблюдайте спокойствие и доверяйте только проверенным источникам информации», – написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксёнов.
Накануне в поле под Джанкоем упал коптер с камерой. Возникли предположения, что это дрон-разведчик, но после стало известно, что он принадлежит военным РФ.
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