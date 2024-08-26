Под Феодосией вся надежда на добровольцев: лесной пожар разрастается, окутывая дымом политиков на плакатах

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Площадь пожара на горе Тепе-Оба в окрестностях Феодосии увеличилась вдвое – ветер распространил возгорание на 150 га.

С воздуха сброшено больше 200 тонн воды, но сильными порывами ветра огонь раздувает вновь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Минтранс Крыма по рекомендации спасателей временно перекрыл участок автодороги Феодосия – Орджоникидзе пока идет тушение огня. Пламя подобралось к селам Южное и Подгорное, возможна эвакуация жителей.

На опашку и окарауливание зовут волонтеров. Первая группа выехала сегодня из Симферополя, вторую формируют завтра на 8 утра. Главное требование – физическое здоровье и возраст 18+. Людей просят брать с собой лопаты и грабли, а также питьевую воду, которой не хватает огнеборцам. Точка сбора помощи находится рядом с СНТ «Рассвет-2».

Блогер Александр Горный, побывавший на месте пожара, заявил о полном отсутствии организации и координации действий со стороны МЧС. Волонтеров не инструктируют, не дают заданий, все самостоятельно определяют себе фронт работ.

«Никакой координации я не увидел. Конечно, нужен инвентарь. На плакаты для единоросов бабла хватило. Вся Феодосия увешана сейчас этими плакатами, лоснящиеся морды висят, а закупить хлопушки, респираторы, какие-то базовые вещи, потому что опасное такое время, – нет, ребята, у них выборы. И когда сейчас говорил, где пожарники? Так они к выборам готовят школы, чтобы там типа пожаробезопасность была. То есть, всё, что сейчас происходило – это анархия. Я там был лично – и мэра Феодосии я там не видел», – заявил Горный.

Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов назначил врио министра чрезвычайных ситуация в Крыму. Вместо Сергея Садаклиева, ушедшего в отставку 5 августа, ведомство возглавил Алексей Еременко, который перешел в республиканское правительство с поста замначальника главка МЧС РФ в Крыму.