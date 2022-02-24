Под «Градами» ВСУ в Горловке погибла женщина

24.02.2022  19:41 (Мск), Донецк
Сергей Вредников.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Украинские вооружённые формирования применили РСЗО «Град» по прифронтовой Горловке. Уничтожено более 10 домов, погибла мирная жительница.

Об этом сообщает Народная милиция ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские вооружённые формирования применили РСЗО «Град» по прифронтовой Горловке. Уничтожено более 10 домов, погибла...

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«В результате обстрела Горловки украинскими боевиками, применившими РСЗО «Град», погибла женщина. Также  пострадало более десятка жилых домов, часть из которых уничтожены полностью», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве опубликовали фото с места обстрела.

«Последствия применения БМ-21 «Град» по жилому сектору Горловки. Повреждение получил жилой дом по адресу: Магнитогорская д.13», – комментируют снимки в Народной милиции.

В то же время, по информации Минобороны РФ, под ударами российских ВС выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.

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