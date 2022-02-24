Под «Градами» ВСУ в Горловке погибла женщина

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Новости Украины

Украинские вооружённые формирования применили РСЗО «Град» по прифронтовой Горловке. Уничтожено более 10 домов, погибла мирная жительница.

Об этом сообщает Народная милиция ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В результате обстрела Горловки украинскими боевиками, применившими РСЗО «Град», погибла женщина. Также пострадало более десятка жилых домов, часть из которых уничтожены полностью», – говорится в сообщении.

Также в ведомстве опубликовали фото с места обстрела.

«Последствия применения БМ-21 «Град» по жилому сектору Горловки. Повреждение получил жилой дом по адресу: Магнитогорская д.13», – комментируют снимки в Народной милиции.

В то же время, по информации Минобороны РФ, под ударами российских ВС выведены из строя 74 наземных объекта военной инфраструктуры Украины.