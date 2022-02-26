Под грохот непрерывной канонады российские миротворцы идут на Киев

26.02.2022  09:11 (Мск), Киев
Александр Салов.  
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Киев, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Российские подразделения, проводящие спецоперацию на Украине, охватывают Киев и берут под свой контроль стратегические объекты.

Так, сегодня ночью был взят военный аэродром в городе Васильков (находится в 36 километрах под Киевом).


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«Сейчас на улице Декабристов (там расположена авиабаза) действительно очень горячо. Это центральная улица нашего города. Постоянно идут обстрелы ракетами», – прокомментировала ситуацию ночью мэр Василькова Наталья Баласинович.

По ее словам, десант высадился по всему району и завязал бои с 40-й бригады ВСУ.

Позже пошли новости о российских транспортниках Ил-76, приземляющихся на объектах. Украинские источники утверждали, что было сбито то ли три, то ли один самолет, но каких-либо подтверждений нет.

Жарко было и на улицах Киева. Там всю ночь раздавались взрывы и слышались перестрелки.

«Спецназ антифашистов закрепился в отдельных точках Киева и начинает передвижение по городу», – утверждал специализирующийся на военных конфликтах телеграм-канал «Майор и генерал».

Еще по одной версии, боевики так называемой территориальной обороны в неразберихе и хаосе палили друг в друга.

В настоящее время, что подтверждает и украинская сторона, аэродром в Василькове находится под контролем российского спецназа.

Наши источники в прилегающих к Киеву населенных пунктах говорят о непрерывно доносящихся взрывах.

«После семи утра раскаты идут один за другим. Откуда доносятся — понять сложно. У нас в Ирпене, в отличие от соседней Бучи, вроде бы все целое, ничего не бомбили, но здесь нет каких-либо серьезных военных объектов.

Ночью прошла в сторону Киева колонна машин. Украинская или российская – не знаю, было темно, да я и не специалистка. Наверное, им как-то пришлось преодолевать стоящий на пути взорванный вчера мост между Ирпенем и Романовкой, откуда уже несколько километров до Киева по трассе. Многие люди выехали из города или ночевали в подвалах или убежищах», – рассказала «ПолитНавигатора» жительница Ирпеня Оксана.

Пока невозможно сложить целостную картину происходящего, но, похоже, штурм Киева как таковой еще не начался.

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