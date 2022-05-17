Под Изюмом денацифицирован боевик, радовавшийся убийству русских
В бою под Изюмом Харьковской области ликвидирован уроженец Ивано-Франковска, боевик 81-й отдельной аэромобильной бригады ВДВ ВСУ Денис Антипов.
Об этом в своем блоге сообщила его знакомая, волонтер Юлия Смирнова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Антипов работал преподавателем корейского языка в Киевском национальном университете, участвовал в карательной операции Киева на Донбассе в 2015 году, а с началом спецоперации на Украине записался добровольцем в десантную бригаду.
В своем блоге он радовался гибели российских военных, затоплению крейсера «Москва» и грозил убивать за Бандеру.
«Мобилизовался в Десантно-штурмовые войска. Всегда первые. Батька наш Бандера, Украина – мать. Мы за Украину пойдем воевать», – писал Антипов.
В марте он получил ранение под Харьковом, позже восстановился и размещал в своем блоге фотографии раскрашенной в цвета бандеровского флага гранаты, которой передавал «пасхальные поздравления» российским военным.
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