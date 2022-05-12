Под Изюмом денацифицирован командир артбатареи ВСУ
На Харьковщине в ходе боя на Изюмском направлении погиб командир артиллерийской батареи ВСУ Анатолий Коваль.
Об этом в соцсети сообщила родственница погибшего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Женщина отмечает, что война на Украине для Коваля началась еще в 2013 году, «когда каждый день он защищал свободу Украины на Майдане». После в 2014-м ушёл добровольцем участвовать в карательной операции против народа Донбасса. Вернувшись, развернул предпринимательскую деятельность, участвовал в судебных тяжбах.
В первые же дни спецоперации РФ на Украине ушёл добровольцем в ВСУ.
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