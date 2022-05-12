Под Изюмом денацифицирован командир артбатареи ВСУ

12.05.2022  21:50 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

На Харьковщине в ходе боя на Изюмском направлении погиб командир артиллерийской батареи ВСУ Анатолий Коваль.

Об этом в соцсети сообщила родственница погибшего, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Харьковщине в ходе боя на Изюмском направлении погиб командир артиллерийской батареи ВСУ Анатолий...

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Женщина отмечает, что война на Украине для Коваля началась еще в 2013 году, «когда каждый день он защищал свободу Украины на Майдане». После в 2014-м ушёл добровольцем участвовать в карательной операции против народа Донбасса. Вернувшись, развернул предпринимательскую деятельность, участвовал в судебных тяжбах.

В первые же дни спецоперации РФ на Украине ушёл добровольцем в ВСУ.

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