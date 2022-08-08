Под Херсоном денацифицирован «доктор» Живаго-«Трамадол»

08.08.2022  20:55 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

В ходе боёв в районе Херсона несовместимые с жизнью ранения получил служивший в ВСУ боец с позывным «Трамадол».

Сообщение об этом на своей странице в соцсети опубликовала живущая в Киеве «волонтёр» Наталья Берещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе боёв в районе Херсона несовместимые с жизнью ранения получил служивший в ВСУ...

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«На войне с Россией погиб защитник Украины, сын, наш товарищ, собрат, тепла и света человек с завышенным чувством справедливости киевлянин Живаго Андрей Александрович, наш «Трамадол», – горюют побратимы.

Известно, что «Трамадол» еще в 2015 году в составе 5 батальона 81 бригады воевал против жителей Донбасса в ходе «АТО». После демобилизации в 2016 году стал активным общественником на почве защиты прав «ветеранов». После начала СВО на Украине вернулся в ряды ВСУ.

«25 июля 2022 года во время ведения боевых действий в районе Херсона получил несовместимое с жизнью ранение», – пишет автор поста.

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