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Новости Украины

Как минимум пять сёл в Херсонской области удалось захватить ВСУ в ходе объявленного наступления. Это далось ценой больших потерь, однако бои еще продолжаются. Одновременно поступают сведения об усилении украинской группировки на Донбассе.

«Продолжают попытки прорвать фронт и попытаться окружить группировку ВС РФ в Высокополье. С большими потерями в людях и технике противник не считается…В целом, оперативный кризис на Криворожском направлении продолжает развиваться, постепенно приближаясь к своей кульминации», – комментирует обозреватель Борис Рожин.

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Военно-аналитический канал «Рыбарь» уточняет, что украинские солдаты зачастую шли в атаку под действием наркотических веществ.

«Расчёт был, что гарнизоны в Давыдовом броде, в сёлах Белогорка и урочище Плотницкое запаникуют и покинут позиции. Однако, подразделения ВДВ и ДНР остались на местах. Ближе к вечеру был нанесён контрудар, противник был откинут», – рассказал работающий в Херсоне военкор Роман Сапоньков.

Результат контрнаступления он называет «разрывом секты святого «Химарса».

«Они, бедняги, исписали килотонны текста, уверяя, что в 21м веке можно воевать только из-за джойстика беспилотника, сидя в удобном кожаном кресле оператора, в десятках, если не сотнях, километрах от линии фронта. Мол, чёткие пацаны воюют красивыми ракетами, лохи сыпят чугуний по посадкам…Но проза войны оказалась жёстче эльфийских грёз. Оказалось, орчий чугуний вполне себе чётко летит по воинам света», – комментирует Сапоньков.

Украинские СМИ не спешат оглашать довольно скромные итоги наступления. Вечером в эфир вышел советник президентского офиса Михаил Подоляк и объявил, что Киев перешел к «тактике тысячи мелких порезов».

«Контрнаступление не только на юге. Сегодня и на Мелитопольском направлении это идет, и на Харьковском направлении. И особенно идет активная оборона на Донецко-Луганском направлении… Контрнаступление в украинском понимании – это немного другой тип войны, который мы ведем, это современный тип войны. Зачем мы делаем эту тактику тысячи порезов для российской армии? Потому что они должны панически передвигать свои резервы по всей линии фронта, по всем 1300 километрам», – говорит Подоляк.

К слову, из Донбасса приходят тревожные известия, отчасти подтверждающие слова киевского чиновника. Вот что пишет военкор Александр Харченко:

«ВСУ на днях произвели ротацию личного состава. На позиции заехали мотивированные бойцы. Если раньше мы говорили о группах удержания, состоящих из слабо обученных резервистов. То сейчас им на смену пришел новый набор, укомплектованный натовским вооружением. Новая смена перешла к тактике агрессивной обороны. Небольшие группы не боятся подходить на близкое расстояние к нашим позициям и пытаются нахрапом взять отдельные точки. Гуляли мы по знакомым местам. Если раньше туда заходили днем, то сейчас перемещаются исключительно ночью. ВСУшники все чаще используют БПЛА типа «крыло». Сбить их сложнее, а летают они дальше и дольше чем «Мавики». Количество обстрелов наших позиций заметно выросло. Снарядный голод на этом участке фронта у ВСУ преодолен, и они могут отрабатывать по одиночной цели из 155мм орудий. Кроме того, отмечу контрбатарейную борьбу. Новая смена привезла с собой радары, что серьезно портит нервы нашим артиллеристам. Одним словом, на всей линии фронта чувствуется подход украинских свежих сил. Потрепанные же соединения выводят в тыл. Там их будут доукомплектовывать, пересаживать на натовскую технику и готовить к новым атакам. Важно не проспать этот момент», – призывает Харченко.